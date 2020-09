Oppositionelle in Belarus

Seit Montag ist die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa verschwunden.

Laut Grenzschutz von Belarus (Weissrussland) sei sie bei der Ausreise festgenommen worden. Die Opposition widerspricht: Kolesnikowa habe ihren Pass zerrissen, um eine erzwungene Ausreise zu verhindern.

Auch das eigenössische EDA äussert sich besorgt über Kolesnikowas Schicksal.

Die geplanten EU-Sanktionen gegen Unterstützer des belarussischen Präsidenten Lukaschenko können nicht beschlossen werden. Dies, weil das EU-Land Zypern Vorbehalte äussert.

Für die EU ist der Widerstand Zyperns gegen Sanktionen höchst unangenehm. Der Auswärtige Dienst hatte zuletzt mehrfach angekündigt, dass die neuen Belarus-Sanktionen schon bald in Kraft treten könnten. Damit will die EU zügig Druck auf die belarussische Führung aufbauen und ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen setzen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will das EU-Land Zypern die Vorbehalte erst dann aufheben, wenn die EU auch neue Sanktionen gegen die Türkei verhängt – wegen der umstrittenen türkischen Erdgas-Erkundungen im Mittelmeer.

Kolesnikowa habe am Grenzposten ihren Pass zerrissen

Anton Rodnenkow und Iwan Krawzow, zwei Mitarbeiter von Kolesnikowa, haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor der Presse erklärt: Kolesnikowa habe an einem Grenzposten im Süden von Belarus ihren Pass zerrissen, um so eine erzwungene Ausreise zu verhindern.

Daraufhin sei sie zum belarussischen Grenzübergang zurückgekehrt, an dem sie dann festgenommen worden sein soll. Ihre Kollegen seien indes über die ukrainische Grenze gefahren, weil sie befürchteten, ebenfalls festgenommen zu werden. «Maria ist eine wahre Heldin», sagte Rodnenkow. Die 38-jährige wolle Belarus unter keinen Umständen verlassen.

Legende: Anton Rodnenkow (links) und Iwan Krawzow wandten sich am Montagabend an die internationalen Medien. Keystone

Lukaschenko sagte in einem Interview mit Journalisten russischer Staatsmedien, dass Kolesnikowa angeblich zu ihrer Schwester in die Ukraine flüchten wollte. Die Grenzbeamten hätten sie daran gehindert.

Aufenthaltsort unklar

Den Behörden zufolge kam es zu der Festnahme, um «Umstände zu klären». Details wurden nicht genannt. Auch die Opposition bestätigte die Festnahme, ihr lagen aber keine näheren Angaben dazu vor. Sie habe Informationen erhalten, dass Kolesnikowa in einem Gefängnis im Süden des Landes festgehalten würde.

Am Dienstagabend versammelten sich in Minsk aus Solidarität mit Kolesnikowa zahlreiche Menschen. Auf Bildern war zu sehen, wie maskierte Einsatzkräfte mindestens ein Dutzend Demonstranten brutal festnahmen und die Menschen auseinandertrieben.

Legende: Erneut kam es am Dienstag zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrantinnen. Keystone

Opposition will einen Machtwechsel

Hintergrund der Proteste ist die Präsidentenwahl vor mehr als vier Wochen. Lukaschenko hatte sich danach mit 80.1 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen Swetlana Tichanowskaja für die wahre Siegerin. Die Abstimmung steht international als grob gefälscht in der Kritik.

EDA zeigt sich besorgt Textbox aufklappen Textbox zuklappen Über das Verschwinden von Maria Kolesnikowa zeigt sich auch die offizielle Schweiz sehr besorgt.

«Wir rufen zum Dialog auf», schrieb das Aussendepartement (EDA) auf Twitter.

Zudem verlange man von den belarussischen Behörden, die Unterdrückung von friedlichen Kundgebungen unverzüglich einzustellen.

In dem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen lehnte der Präsident weitere Gespräche mit Oppositionellen ab. «Das ist keine Opposition. Alles, was sie anbietet, ist eine Katastrophe für Belarus», meinte er. Seine Gegner wollten die «Verbindungen zum brüderlichen Russland» abbrechen, behauptete der 66-Jährige.

Die Opposition will mit dem sogenannten Koordinierungsrat einen friedlichen Machtwechsel durch Dialog erreichen. Dessen Vertreter hatten der autoritären Führung mehrfach Gespräche angeboten. Zudem wolle das Gremium weiter mit Russland zusammenarbeiten.