Wegen des Sturmtiefs «Ciarán» stellen sich Frankreich und Grossbritannien für die Nacht und Donnerstag auf heftige Stürme ein.

Verkehrsverbindungen werden eingestellt und Dämme verstärkt.

In der Schweiz wird das Orkantief zu spüren sein, allerdings nur in deutlich abgeschwächter Form.

Bild 1 / 4 Legende: Dunkle Wolken zogen am Mittwoch über den Himmel Irlands auf in Richtung Ärmelkanal. Wird «Ciarán» ähnlich verheerend ausfallen wie «Babet» vor etwas mehr als einer Woche? REUTERS/Clodagh Kilcoyne Bild 2 / 4 Legende: An der Atlantikküste im Norden Frankreichs wurden als Vorbereitungsmassnahmen temporäre Mauern errichtet. (Piriac-sur-Mer, 31.10.23) Imago/SES Bild 3 / 4 Legende: Denn der Sturm könnte zu grösseren Überschwemmungen führen. (Boulogne-sur-Mer, 1.11.23) REUTERS/Pascal Rossignol Bild 4 / 4 Legende: Nach wochenlangen Regenfällen durch die Stürme «Agnes» und «Babet» gilt in Teilen von North Yorkshire in England eine Hochwasserwarnung. (Am Fluss Ouse, York; 30.10.23) EPA/ADAM VAUGHAN

Im Ärmelkanal sowie im Nordwesten Frankreichs ist der Verkehr wegen des heraufziehenden Sturmtiefs teils eingeschränkt worden. Der französische Innenminister Gérald Darmanin riet dazu, zu Hause zu bleiben. «Überall in Frankreich ermuntere ich die Französinnen und Franzosen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht herauszugehen. Und wenn sie hinausgehen sollten, nicht in der Nähe von Wasserläufen und nicht nahe dem Meer zu sein.»

Betroffene Gemeinden verstärkten gemäss Darmanin etwa Dämme mit Sandsäcken oder bauten zusätzliche Barrikaden in Küstennähe auf.

Das Orkantief «Ciarán» soll ab dem Abend auf die französische Atlantik- und die englische Südküste treffen. Der französische Wetterdienst «Météo France» erwartet in der Nacht auf Donnerstag Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Kilometern pro Stunde. Für die drei Départements Finistère, les Côtes-d'Armor und Manche gilt wegen Starkwinds ab Mitternacht bis Donnerstagvormittag die höchste Warnstufe Rot. Auch Überschwemmungen und Sturmwellen drohen in Frankreichs Nordwesten.

Die Fährgesellschaft Condor hat bereits ihre Passagier- und Frachtverbindungen zwischen den Kanalinseln und Grossbritannien für Mittwoch und Donnerstag gestrichen. Das Unternehmen DFDS sagte Fahrten zwischen dem französischen Dieppe und dem englischen Newhaven ab. Auch der regionale Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire soll teilweise ab dem späten Abend und am Donnerstag eingestellt werden.

England warnt vor herumfliegenden Trümmern

In Grossbritannien werden laut britischem Wetterdienst Met Office Windgeschwindigkeiten von knapp 140 Kilometern pro Stunde erwartet. Meteorologen warnten für Donnerstag vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile, abgedeckte Dächer, heruntergerissene Stromkabel und umstürzende Bäume. Betroffen sind demnach vor allem Küstengebiete im Südwesten und Südosten Englands.

Für grosse Teile Südenglands, Wales und Schottlands waren Wetterwarnungen für Starkregen ausgegeben worden. Auch an der belgischen und niederländischen Nordseeküste sind im weiteren Verlauf noch Sturm- und Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich.

Deutschland wird das Orkantief – wie die Schweiz – nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur in stark abgeschwächter Form erreichen. Der DWD erwartet hier Sturmböen von maximal 85 Kilometer pro Stunde, insbesondere in höheren Lagen und an der Nordseeküste bis zu 100 Kilometern pro Stunde.