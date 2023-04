Rund 45'000 Gläubige erwarten auf dem Petersplatz in Rom den Segen des Papstes. Zuvor wurde die traditionelle Ostermesse abgehalten.

Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit. Es erinnert an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche stand der Ostermesse zwar offiziell vor, zelebriert wurde sie allerdings von Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalskollegiums. Gemäss Angaben der Nachrichtenagenturen versammelten sich rund 45'000 gläubige Christinnen und Christen auf dem Vorplatz des Petersdoms in Rom, um gemeinsam mit dem 86-Jährigen das Osterfest zu feiern, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

Legende: Zehntausende feiern mit dem Papst die Ostermesse. REUTERS/Remo Casilli

Der Pontifex verfolgte die Messe grossteils im Sitzen. Unter grossem Jubel wurde Franziskus nach der Messe mit dem Papamobil an den Menschenmassen vorbeigefahren – viele Gläubige riefen laut «Viva il Papa!» (Es lebe der Papst). Bei sonnigem, aber kühlem Wetter war der Platz gut gefüllt.

Urbi et Orbi folgt nach der Messe

Nach der traditionellen Messe am wichtigsten Feiertag der katholischen Kirche wird der Pontifex später von der mittleren Loggia aus seine Osterbotschaft verkünden und den Segen «Urbi et Orbi», also der Stadt und dem Erdkreis, spenden.

Anlässlich der Osterfeiertage wurde der Petersplatz mit rund 35'000 Blumen und Pflanzen geschmückt. Tulpen, Osterglocken und Rosen waren rund um den Altar drapiert.

Legende: Der Papst während der Ostermesse am Ostersonntag. REUTERS/Yara Nardi

Am Karsamstag war im Petersdom die stimmungsvolle Feier der Osternacht im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi zelebriert worden. Papst Franziskus feierte gemeinsam mit rund 8000 Gläubigen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Osterfest spendet Hoffnung

Das Oberhaupt der katholischen Kirche geisselte in seiner Predigt die «grassierende Ungerechtigkeit» und die «eisigen Winde des Krieges», die nach seinen Worten in der Welt herrschen. Das Osterfest ermutige jedoch die Menschen und spende ihnen Hoffnung. «Es motiviert uns, vorwärtszugehen, das Gefühl der Niederlage hinter uns zu lassen, und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken, weil Christus auferstanden ist und den Verlauf der Geschichte verändert hat», so Franziskus.

00:38 Video Archiv: Papst Franziskus verlässt das Spital Aus Tagesschau vom 01.04.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Bereits am vergangenen Wochenende nahmen nach Angaben der Gendarmerie des Vatikans rund 60.000 Menschen an der Palmsonntagsmesse teil.