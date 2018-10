Verdächtiger in Florida verhaftet

Paketbomben an Trump-Kritiker

Legende: Video In der Nähe von Miami wurde ein Verdächtigter verhaftet. abspielen. Laufzeit 00:24 Minuten.

Die US-Behörden haben einen Mann in der Nähe von Miami verhaftet, der in Verbindung mit den verschickten Paketbomben stehen soll.

Das teilte die Sprecherin des US-Justizministeriums am Freitag auf Twitter mit.

Zuvor waren zwei weitere mutmassliche Paketbomben aufgetaucht, die an prominente Kritiker von Präsident Donald Trump adressiert waren.

Eine der verdächtigen Postsendungen war an den demokratischen Senator Cory Booker gerichtet. Sie sei im Bundesstaat Florida entdeckt worden und sehe ähnlich aus wie die davor versendeten, teilt das FBI mit.

Die Paketsendung an James Clapper war in einer Poststelle in Manhattan aufgetaucht. Die Polizei sperrte den Block grossräumig ab. Spezialisten mit Spürhunden untersuchten darauf die Gegend.

Das insgesamt zwölfte Päckchen war an den ehemaligen Geheimdienstchef James Clapper adressiert und wurde an den TV-Sender CNN geschickt, wie dieser mitteilt.