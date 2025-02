So geht es Papst Franziskus

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach der Diagnose eines beginnenden Nierenversagens setzt Papst Franziskus seine Behandlung im Spital fort.

Für das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche sei die Nacht auf Montag «gut» verlaufen, teilte der Sprecher der Heiligen Stuhls mit.

Aus Franziskus' Umfeld hiess es später, er sei «guter Dinge» und habe derzeit keine grösseren Schmerzen.

Am Sonntagabend gab der Vatikan bekannt, beim Papst habe sich inzwischen zusätzlich zu seiner beidseitigen Lungenentzündung und einer komplizierten Infektion mit verschiedenen Erregern ein «leichtes, beginnendes Nierenversagen» entwickelt. Dieses sei jedoch derzeit unter Kontrolle. Das Bangen um den schwer kranken Franziskus wurde dadurch noch einmal grösser.

Legende: Papst Franziskus wird im Gemelli Spital in Rom behandelt. Gläubige legen vor der Klinik Kerzen und Blumen an der dort stehenden Statue des ehemaligen Papstes Johannes Paul II. ab. Keystone/ GIUSEPPE LAMI

Franziskus wird seit Mitte des Monats in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Der Pontifex – inzwischen zweitältester Papst der Geschichte – hat schon seit vor Weihnachten Probleme mit den Atemwegen. In der Klinik stellten die Ärzte eine Lungenentzündung fest. Im hohen Alter gilt eine solche Diagnose als sehr gefährlich.

Tägliches Rosenkranzgebet für kranken Papst auf dem Petersplatz Box aufklappen Box zuklappen Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass sich der Klinikaufenthalt hinziehen wird. Seit der Einlieferung hat die Öffentlichkeit den Papst nicht mehr zu Gesicht bekommen. Alle seine Termine wurden abgesagt. Die Anteilnahme unter den weltweit rund 1.4 Milliarden Katholiken ist gross. An vielen Orten beten Menschen für Franziskus' und dessen Genesung. Der Vatikan lädt Gläubige zum Rosenkranzgebet für den schwer kranken Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom ein. Von Montag an soll in den kommenden Tagen jeden Abend «als Ausdruck der Verbundenheit der Kirche mit dem Papst und allen Kranken» gebetet werden, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin wird das erste Rosenkranzgebet auf dem Platz leiten.

Am Freitag hatten Franziskus’ behandelnde Ärzte, Sergio Alfieri und Luigi Carbone, weitere Komplikationen nicht ausgeschlossen. Aus ihrer Sicht wäre die Entwicklung einer Sepsis, also eine schwere Blutvergiftung, die grösste Gefahr. Das bedeutet, dass Erreger in den Blutkreislauf übergehen und sich somit auf weitere Organe ausdehnen. Von einer solchen Entwicklung war bislang jedoch noch keine Rede.

Papst-Zustand am Wochenende verschlechtert

Am Wochenende hatte sich Franziskus’ Gesundheitszustand nach anfänglich positiven Signalen verschlechtert. Er musste nach Angaben des Vatikans mit Sauerstoff und mit Blutkonserven versorgt werden. Bei ihm sei am Samstag eine «anhaltende asthmatische Atemkrise» aufgetreten. Erstmals war im Zusammenhang seiner Lage von einem «kritischen Zustand» die Rede.

Es ist schrecklich, dass Priester, Bischöfe, Kardinäle und Ordensleute über das Konklave nachdenken und daran arbeiten, während der Papst noch lebt.

Am Sonntag wurden laut Vatikan keine weiteren «Atemkrisen» verzeichnet. Auch einige Blutwerte haben sich demnach inzwischen etwas stabilisiert. Der Wert der roten Blutkörperchen, des roten Blutfarbstoffs, hat wieder zugenommen.

Spekulationen nehmen zu

Derweil nehmen unter hochrangigen Geistlichen die Spekulationen über einen Rücktritt Franziskus' aus gesundheitlichen Gründen oder sogar eines bevorstehenden Konklaves, also einer Papst-Wahl, zu. Ein Vertrauter Franziskus', der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich, trat diesen jedoch im Gespräch mit der Zeitung «La Stampa» entschieden entgegen.

Legende: Mittlerweile ist Franziskus der zweitälteste Papst der katholischen Geschichte. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

«Es ist schrecklich, dass Priester, Bischöfe, Kardinäle und Ordensleute über das Konklave nachdenken und daran arbeiten, während der Papst noch lebt», sagte der 66-Jährige. «Ich empfinde es als zutiefst respektlos, dass es Menschen gibt, die sich mehr um die Zukunft der Kirche kümmern als um die Gesundheit des Bischofs von Rom in dieser Zeit.» Statt sich um ein mögliches Konklave zu kümmern, solle man den Papst mit Nähe und Gebeten unterstützen.