Nach seiner Einlieferung in ein Spital in Rom hat Papst Franziskus laut der Nachrichtenagentur Ansa eine ruhige Nacht gehabt.

Das medizinische Personal sei demnach «sehr optimistisch», dass der Papst in wenigen Tagen zu Palmsonntag wieder im Vatikan sein könne.

Der 86-Jährige war am Mittwoch in die Universitätsklinik Gemelli gebracht worden wegen einer Atemwegsinfektion.

Legende: Am Mittwochvormittag hatte der Papst auf dem Petersplatz noch seine allwöchentliche Generalaudienz abgehalten. Vatican Media/­Handout via REUTERS

Der Vatikan hat alle Termine des Heiligen Vaters für Donnerstag und Freitag abgesagt. «Einige Tage» müsse er stationär behandelt werden, kündigte ein Sprecher des Heiligen Stuhls an. Weitere medizinische Details wurden vorerst nicht genannt.

Papst klagte über Atemprobleme

Das Oberhaupt der katholischen Kirche war am Mittwoch in die Universitätsklinik Gemelli von Rom gebracht worden. Dem Sprecher zufolge hat der 86-Jährige in den vergangenen Tagen über Atemprobleme geklagt. Im Spital sei dann bei Tests ein Infekt festgestellt worden. Es handle sich nicht um eine Corona-Infektion.

03:02 Video Archiv: 10 Jahre Papst Franziskus Aus Tagesschau vom 13.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden.

Am Morgen hatte der Pontifex auf dem Petersplatz noch seine allwöchentliche Generalaudienz vor Tausenden Gläubigen abgehalten. Danach sei eigentlich ein TV-Interview geplant gewesen. Franziskus aber habe dieses absagen müssen und sei stattdessen ins Spital gebracht worden, hiess es in den italienischen Medien weiter.

Zuvor hiess es am Nachmittag aus dem Vatikan, der Papst sei «für einige geplante Untersuchungen» im Spital. Allerdings werteten es Beobachter in Rom als ungewöhnlich, so kurz vor dem Palmsonntag und der Karwoche vor Ostern angeblich umfangreiche Untersuchungen eingeplant zu haben.