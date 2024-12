Per E-Mail teilen

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat das Kriegsrecht ausgerufen.

In einer Fernsehansprache sagte er, er habe keine andere Wahl, als zu dieser Massnahme zu greifen, um die freie und verfassungsmässige Ordnung zu schützen.

Den Oppositionsparteien warf er vor, den parlamentarischen Prozess in Geiselhaft genommen zu haben, um das Land in eine Krise zu stürzen.

Das Parlament hat am Abend dafür gestimmt, sich dem Präsidenten des Landes zu widersetzen und seine Erklärung des Kriegsrechts sofort aufzuheben.

Er erkläre das Kriegsrecht, um Südkorea «vor der Bedrohung durch nordkoreanische kommunistische Kräfte zu schützen und die verabscheuungswürdigen pro-nordkoreanischen antistaatlichen Kräfte auszurotten», sagte Yoon weiter.

Yoon sagte in der von dem Sender YTN live übertragenen Rede nicht, welche konkreten Massnahmen ergriffen werden sollen. Er sprach auch nicht von konkreten Drohungen durch den Norden.

Legende: Polizisten bewachen den Eingang des Parlamentsgebäudes. Keystone/AP Photo/Lee Jin-man

Medienberichten zufolge blockierten Polizeibusse den Zugang zum Parlament in Seoul. Auf dem Parlamentsgebäude sollen laut Augenzeugen Helikopter gelandet sein.

1 / 4 Legende: Yoon sagte in der von dem Sender YTN live übertragenen Rede nicht, welche konkreten Massnahmen ergriffen werden sollen. The Presidential Office/Handout via REUTERS 2 / 4 Legende: Vor dem Parlamentsgebäude versammelten sich nach der Ankündigung des Präsidenten Demonstrierende. REUTERS/Kim Hong-Ji 3 / 4 Legende: Im Innern des Gebäudes kam es zu tumultartigen Szenen. Yonhap via REUTERS 4 / 4 Legende: Mitglieder der grössten Oppositionspartei Südkoreas, der Demokratischen Partei, errichten eine Barrikade, um Soldaten am zutritt zru Nationalversammlung zu hindern. Reuters/YONHAP

Parlamentspräsident Woo Won Shik forderte Militär und Polizei dazu auf, Ruhe zu bewahren. Alle Mitglieder der Nationalversammlung sollten sich in der Plenarhalle des Parlamentsgebäudes einfinden.

US-Vizeaussenminister Kurt Campbell zeigte sich besorgt über die Vorgänge in Südkorea: «Wir beobachten die jüngsten Entwicklungen in Südkorea mit grosser Besorgnis. Unsere Allianz mit Südkorea ist unerschütterlich. Wir haben die volle Hoffnung und Erwartung, dass alle politischen Streitigkeiten in Südkorea friedlich und im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit gelöst werden.»

Kritik von allen Seiten

Die Opposition kritisierte den Schritt als Verstoss gegen die Verfassung. Das Land werde künftig von Panzern und Soldaten regiert, sagte der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Lee Jae Myung. Seine Partei verfügt im Parlament über die Mehrheit.

Sie hatte in dieser Woche beantragt, einige der ranghöchsten Staatsanwälte des Landes des Amtes zu entheben. Zudem forderte sie die Ablehnung eines Haushaltsentwurfs der Regierung. Der Entwurf müsse um mehr als vier Billionen Won (2.65 Milliarden Euro) gekürzt werden. Yoon erklärte, dies untergrabe die grundlegende Funktionsfähigkeit der Regierung.

Einschätzung von SRF-Korrespondent Samuel Emch Box aufklappen Box zuklappen «Präsident Yoon Suk Yeol beschuldigt die Opposition, mit dem kommunistischen Nordkorea zu sympathisieren und die Regierung mit staatsfeindlichen Aktivitäten zu lähmen. Gelähmt ist der Präsident vor allem aber, weil die Opposition seit den Wahlen diesen April die Mehrheit im Parlament stellt. So hat Präsident Yuan kaum Möglichkeiten, seine Vorschläge durchs Parlament zu bringen. Zum Beispiel sind derzeit die Budgetverhandlungen für das nächste Jahr blockiert. Daneben setzt die Opposition die Regierung nun mit Amtsenthebungsverfahren gegen verschiedene Kabinettsmitglieder unter Druck. Nun ruft die Yoon das Kriegsrecht aus und kündigt an, pro-nordkoreanische Kräfte schnell zu entfernen. Er bat die Bevölkerung, dabei zeitweilige Unannehmlichkeiten zu tolerieren. Die Zustimmungswerte für den Präsidenten sind aber zuletzt tief gefallen. Dabei spielte auch seine Frau eine Rolle. Sie steht im Verdacht, in einen Korruptionsskandal verwickelt zu sein. Präsident Yoons Entscheid, das Kriegsrecht auszurufen, hat in Südkorea zu Kritik geführt von der Opposition, aber auch von hohen Vertretern seiner eigenen Partei. Welche konkreten Auswirkungen das Manöver für Südkorea hat, ist noch nicht klar. Gemäss Informationen aus der Hauptstadt Seoul soll das Militär dafür sorgen, dass alle parlamentarischen Aktivitäten ausgesetzt werden. Bilder zeigen, wie die Polizei das Parlamentsgebäude abriegelt.»

Kritik kam auch aus Yoons Regierung selbst. Der Vorsitzende der regierenden Partei, Han Dong Hoon, bezeichnete das Kriegsrecht laut lokalen Medienberichten als «falsch». Man werde es «gemeinsam mit dem Volk stoppen», sagte Han.

Erstmals Kriegsrecht seit 1980

Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf die Streitkräfte, dass die Arbeit des Parlaments und der Parteien verboten sei. Medien und Verlage würden der Kontrolle des Kriegsrechtskommandos unterstellt. Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens sollten so gering wie möglich gehalten werden. Jeder, der gegen das Kriegsrecht verstosse, könne jedoch ohne Haftbefehl festgenommen werden.

Es ist das erste Mal seit 1980, dass in Südkorea das Kriegsrecht ausgerufen wurde.

Won auf Zwei-Jahres-Tief Box aufklappen Box zuklappen Die Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea setzt die Landeswährung stark unter Druck. Der Won rutschte nach der Ankündigung am Dienstag um knapp zwei Prozent auf den Stand von 1430.10 zum Dollar ab und erreichte damit den tiefsten Stand seit Oktober 2022.