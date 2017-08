Die Helfer im Chaos von Venezuela

Aus 10vor10 vom 28.7.2017

In Venezuela halten die Proteste gegen Präsident Maduro an. Über 100 Personen sind bei den Ausschreitungen bereits ums Leben gekommen. Doch Leute wie Daniela Liendo halten gegen die Gewalt an. Sie helfen Verletzten, egal, ob es Demonstranten oder Polizisten sind. Doch ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht.