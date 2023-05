In Griechenland dürfte die regierende «Nea Dimokratia» stärkste Kraft bleiben.

Bei der Parlamentswahl kommt die konservative Partei von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis auf bis zu 40 Prozent der Stimmen.

Zweistärkste Kraft wird laut erster Nachwahlbefragung die linke Syriza mit bis zu 29 Prozent der Stimmen.

02:35 Video Aus dem Archiv: Ministerpräsident Mitsotakis kämpft um sein Amt Aus Tagesschau vom 18.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Nach der ersten Nachwahlbefragung liegt «Nea Dimokratia» mit 36 bis 40 Prozent klar vorn, wie der Staatssender ERT nach Schliessung der Wahllokale am Abend berichtete. Die Linkspartei Syriza als stärkste Kraft der bisherigen Opposition erreicht demnach zwischen 25 und 29 Prozent.

Auf dem dritten Platz landet die sozialdemokratische Pasok mit 9.5 bis 12.5 Prozent. Die Prognosen stützen sich auf die Befragung von Wählern nach der Stimmabgabe.

Legende: Die Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis liegt nach ersten Prognosen klar vorn. REUTERS/Louiza Vradi

Trotz des Vorsprungs ist die Regierungsbildung für die Nea Dimokratia nicht gesichert. Bislang wurden der stärksten Partei automatisch 50 Sitze im Parlament zugeschlagen, was meist zu Alleinregierungen führte. So regierte auch die ND in den vergangenen vier Jahren allein.

Durch eine Änderung des Wahlrechts wurde dieser Bonus abgeschafft. Es gilt nun das einfache Verhältniswahlrecht. Weil keine der Parteien die absolute Mehrheit erreicht hat, muss nach Koalitionen gesucht werden. In Griechenland sind Koalitionen jedoch traditionell selten und meist nicht sehr erfolgreich. Sollte binnen zehn Tagen keine Regierung zustande kommen, muss im Juli erneut gewählt werden.