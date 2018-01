Die deutschen Sozialdemokraten haben in Bonn ihren Parteitag zur Entscheidung über Koalitionsverhandlungen mit der Union begonnen.

Die gesamte SPD-Spitze um Parteichef Martin Schulz wirbt für die Verhandlungen, an der Basis gibt es aber erheblichen Widerstand.

Vor dem Eingang demonstrierten zahlreiche GroKo-Gegner mit Schildern und Plakaten.

Der ausserordentliche Parteitag dauert bis 16 Uhr.

Seit Wochen diskutiert die SPD über das Für und Wider einer grossen Koalition, heute Nachmittag fällt die Entscheidung. In Bonn stimmen 600 Delegierte sowie der Parteivorstand ab über die Aufnahme konkreter Koalitionsverhandlungen.

« Ich glaube nicht, dass Neuwahlen für uns der richtige Weg sind. » Martin Schulz



Parteichef Martin Schulz warb zum Auftakt nachdrücklich für ein Ja zu den Verhandlungen. Nach der Bundestagswahl hatte der einstige EU-Parlamentspräsident eine Regierungsbeteiligung als Juniorpartner von CDU/CSU noch strikt abgelehnt. Parteien seien kein Selbstzweck, sondern dafür da, das Leben der Menschen zu verbessern, rief er nun den Genossen zu.

« Wir haben [in den Sondierungsgesprächen] eine Menge erreicht und könnten damit Vieles, was wir im Wahlkampf versprochen haben einlösen. » Martin Schulz

Parteichef SPD

Das Ergebnis der Sondierungsgespräche sei ein «Manifest eines europäischen Deutschlands, das sich seiner Verantwortung für Freiheit, Demokratie, Zusammenhalt und Solidarität in Europa bewusst ist». Dies markiere das Ende einer Europapolitik, die an vielen Punkten vor allem Nein sage.

« Europa schaut in diesen Tagen auch auf Bonn. » Martin Schulz

zu den Delegierten

Die Entscheidung, in die Opposition zu gehen, sei am Wahlabend richtig gewesen. «Aber die politische Lage in Deutschland hat sich seit dem

Scheitern von Jamaika verändert.» Gleichzeitig lobte Schulz die parteiinterne Debatte, auf die die SPD stolz sein könne.