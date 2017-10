Anti-Atomwaffen-Organisation bekommt Friedensnobelpreis

Aus Tagesschau vom 6.10.2017

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Anti-Atomwaffen-Kampagne, kurz Ican, mit Sitz in Genf. Ein Bündnis von 450 Friedensgruppen aus aller Welt, die es geschafft haben, einen internationalen Atomwaffenvertrag auszuhandeln. Einschätzungen von SRF-Korrespondent Marc Meschenmoser aus Genf.