Politische Krise in Venezuela

Das EU-Parlament hat mit grosser Mehrheit beschlossen, den selbsternannten venezolanischen Präsidenten Juan Guaidó als rechtmässigen Interimspräsidenten anzuerkennen.

Gleichzeitig fordern die EU-Abgeordneten die Regierungen der EU-Staaten auf, dieser Entscheidung zu folgen.

Grund für diese klare Positionierung sind laut einer verabschiedeten Erklärung des EU-Parlaments die jüngsten Äusserungen des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro. Dieser hatte die EU-Forderung nach einer umgehenden fairen Neuwahl des Präsidenten in Venezuela öffentlich abgelehnt.

Ob sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie in der Frage der Anerkennung Guaidós einigen können, galt bis zuletzt als unklar. Zum Thema sollte es am Donnerstagnachmittag noch einmal Gespräche bei einem informellen Aussenministertreffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest geben.

Nicht alle Länder machen mit

Mehrere europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Spanien hatten Maduro am vergangenen Wochenende ein Ultimatum gestellt. Die Drohung lautete: Ruft Maduro bis zu diesem Sonntag keine freien und fairen Wahlen aus, wollen sie Guaidó, der sich selbst zum Interimsstaatschef erklärt hat, als Übergangspräsidenten anerkennen.

Ziel ist es, diese Entscheidung im Namen der EU zu treffen. Länder wie Griechenland weigerten sich aber bis zuletzt mitzuziehen. Dass das Europaparlament Guaidó anerkennt, hat vor allem symbolische Bedeutung, weil es in aussenpolitischen Fragen der EU kein Mitbestimmungsrecht hat.