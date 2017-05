Der Attentäter von Manchester dürfte nicht allein gehandelt haben. Das steht für den Polizeichef inzwischen fest.

Die Polizei geht eindeutig von einer Unterstützergruppe rund um den Attentäter von Manchester aus.

Das sagte der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins.

Der Angreifer starb bei der Attacke, seitdem hat die Polizei in Verbindung mit dem Attentat fünf weitere Männer festgenommen. Details geben die Behörden nicht bekannt.

Die britische Regierung hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen – aus Sorge vor weiteren Anschlägen.

May gibt die höchste Terrorwarnstufe bekannt The UK's terror threat level has been raised from 'severe' to 'critical'. PM @theresa_may explains what this means in her latest address pic.twitter.com/BZzGh7OLtc — Sky News (@SkyNews) 23. Mai 2017

«Ich glaube, es ist ganz klar, dass es sich um ein Netzwerk handelt, dem wir nachgehen», sagte der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins.

Zuvor hatten bereits die britische Premierministerin Theresa May und Innenministerin Amber Rudd Andeutungen in diese Richtung gemacht – allerdings nicht in dieser Deutlichkeit.

May hatte am Dienstagabend mit Blick auf die bisherigen Ermittlungen betont, dass eine grössere Gruppe von Personen hinter der Tat in Manchester mit 22 Todesopfern stecken könnte. Diese Möglichkeit könne nicht ignoriert werden. Rudd sagte am Mittwochvormittag, es sei «wahrscheinlich», dass der Attentäter nicht alleine gehandelt habe.

Die britische Regierung hat zudem die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. «Die Anhebung der Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau ist ein ungewöhnlicher Schritt, das sagt selbst die Polizei», erklärt Peter Miles, Journalist in London. In den vergangenen knapp elf Jahren ist die höchste Terrorwarnstufe nur zweimal ausgerufen worden: im August 2006 und im Juni 2007. Dies galt aber jeweils nur für wenige Tage.

Soldaten unterstützen die Polizei

Die höchste Terrorwarnstufe ermöglicht der bewaffneten Polizei Unterstützung durchs Militär – allerdings unter dem Kommando der Polizei. Laut Miles sollen Soldaten bewaffnete Polizisten bei Wachaufgaben entlasten, damit diese ihre eigentlichen Aufgaben wieder wahrnehmen können.

«Neben den Bobbies, den unbewaffneten Polizisten, gibt es in England auch bewaffnete Polizeieinheiten. Sie werden jetzt von den Truppen verstärkt», sagt Miles.

Im Alltag merke man von der höchsten Terrorwarnstufe allerdings nicht so viel, sagt er weiter. Die bewaffnete Polizei sei an neuralgischen Stellen ohnehin präsent. Die Premierministerin appellierte trotzdem an die Bevölkerung: Sie wolle sie nicht unnötig beunruhigen, die Vorkehrungen seien aber angemessen und vernünftig.