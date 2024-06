Das ist passiert: Auf dem Marktplatz in Mannheim hat ein Mann mit einem Messer sechs Menschen verletzt. Kurz nach dem Vorfall am Mittag kursierte ein Video davon in den sozialen Medien. Darauf zu sehen ist ein Mann, der auf mehrere Menschen – mutmasslich Teilnehmer einer Veranstaltung – einsticht. Nach Angaben der islamkritischen Bewegung Pax Europa galt der Angriff ihrer Versammlung. Auf dem Video ist auch zu sehen, wie ein Beamter auf den Angreifer schiesst. Mehrere Polizisten fixieren ihn danach auf dem Boden.

Die Opfer: Während der Attacke hat ein Polizist eingegriffen und einen Verletzten aus dem Gefahrenbereich gebracht, als er von dem Täter mehrmals von hinten in den Kopf gestochen wurde. Am Samstagmittag teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts mit, der verletzte Polizist sei in ein künstliches Koma versetzt worden und schwebe weiterhin in Lebensgefahr.

Nach Darstellung der Kassierin von Pax Europa, Stefanie Kizina, wurde bei dem Angriff auch das Pax-Europa-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger verletzt. Er sei am Bein und im Gesicht getroffen worden. Offenbar soll er nicht in Lebensgefahr sein. Bei den übrigen fünf Verletzten handelt es sich ebenso um Angehörige von Pax Europa. Rettungskräfte brachten die Verletzten in verschiedene Kliniken, wo sie zum Teil notoperiert wurden.

1 / 4 Legende: Ein Mann hat Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. SCREENSHOT X 2 / 4 Legende: Kurz nach der Tat war der Platz mit Absperrband abgeriegelt. Sichtschutzwände wurden aufgebaut und eine nahe Strassenbahnstation gesperrt. KEYSTONE/DPA/Rene Priebe 3 / 4 Legende: Rettungskräfte und Rettungshelikopter waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. KEYSTONE/DPA/Rene Priebe 4 / 4 Legende: Ermittlerinnen und Ermittler sicherten Spuren. Keystone/EPA/RONALD WITTEK

Wer ist Michael Stürzenberger? Er ist einer der führenden Köpfe von Pax Europa, die auf dem Marktplatz einen Stand aufgebaut hatte. Der 59-Jährige war einst Pressesprecher der CSU in München und trat mehrfach auf Veranstaltungen der islamfeindlichen Pegida-Bewegung in Dresden auf.

Was ist Pax Europa? Box aufklappen Box zuklappen Pax Europa ist eine islamkritische Bürgerbewegung in Deutschland. Auf ihrer Webseite macht sie keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus – beiden schreibt die Organisation unter anderem «aggressive Verachtung und Intoleranz» zu. Der bayerische Verfassungsschutz schrieb in seinem Bericht für das Jahr 2022 über Stürzenberger und den bayerischen Landesverband von Pax Europa, es lägen «tatsächliche Anhaltspunkte» dafür, dass diese «verfassungsschutzrelevante islamfeindliche Bestrebungen» verfolgten, «die auf eine Abschaffung der Religionsfreiheit für Muslime gerichtet sind». Im jüngsten Bericht der Behörde für 2023 tauchen Stürzenberger und die Organisation nicht mehr auf. Nach Angaben des Landesamts für Verfassungsschutz liegt das aber nur daran, dass diese weniger aktiv seien. Sowohl Stürzenberger als auch der Landesverband Bayern würden weiter beobachtet.

Der mutmassliche Täter: Der mutmassliche Täter lebe seit 2014 in Deutschland, erklärten Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Samstag. Er sei verheiratet, habe zwei Kinder und sei zuletzt im hessischen Heppenheim wohnhaft gewesen. Die Wohnung des in Afghanistan geborenen Mannes sei durchsucht worden. Gegen den 25-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, ihm wird versuchter Mord zur Last gelegt.

Das sind die Reaktionen: Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser erklärte, die Ermittlungen würden unter anderem die Hintergründe und Motive der Tat aufklären. «Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der grossen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben.»

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich erschüttert über die Gewalttat. «Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar», schrieb der SPD-Politiker auf X. «Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie.» Der Täter müsse streng bestraft werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich ebenfalls entrüstet. «In unserer Demokratie darf kein Platz für Gewalt sein – Gewalt zerstört Demokratie. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut», schrieb seine Sprecherin in Steinmeiers Namen auf X. Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock sagte, wer meine, irgendetwas für dieses Land zu tun, indem er jemandem ein Messer in den Körper ramme, der irre gewaltig. Hass und Hetze ist nicht zu tolerieren, egal aus welcher Richtung.»