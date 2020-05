Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich gegen anhaltenden Rassismus und die Benachteiligung Schwarzer ausgesprochen.

Dies, nachdem es in Minneapolis kzu heftigen Ausschreitungen kam, wobei Protestierende eine Polizeistation angezündete. Die Nationalgarde ist im Einsatz.

Auslöser war der brutale Polizeieinsatz eines weissen Polizisten gegen den Afroamerikaner George Floyd. Er ist nach dem Einsatz gestorben.

Für Millionen Amerikaner sei es auch im Jahr 2020 noch «schmerzhaft und zum Verrücktwerden ‹normal›, wegen ihrer Hautfarbe anders behandelt zu werden», erklärte Obama über Twitter. Das dürfe nicht sein.

Während einer Liveschaltung hatte die Polizei ein Team des Nachrichtensenders CNN in Gewahrsam genommen. Zuvor war zu sehen gewesen, wie sich der Reporter kooperativ verhalten hatte. Er gab sich als CNN-Reporter zu erkennen und bot an, die Berichterstattung von einem anderen Ort durchzuführen. Die Polizisten reagierten nicht auf das Angebot.

Die Polizei erklärte wenige Stunden später, die drei CNN-Mitarbeiter seien freigelassen worden, nachdem bestätigt worden sei, dass es sich um Medienvertreter gehandelt habe.

Demonstranten setzten eine Polizeistation in Brand. Der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota hatte bereits zuvor die Nationalgarde mobilisiert.

Ausschreitungen und Plünderungen

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd am Montag war es in Minneapolis schon in der Nacht auf Donnerstag zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. In der Anordnung des Gouverneurs hiess es, friedliche Demonstrationen seien weiterhin erlaubt. Die Ausschreitungen und Brandstiftungen bedrohten aber die Sicherheit friedlicher Demonstranten.

Legende: Protestierende setzen in Minneapolis eine Polizeistation in Brand. Reuters

Auslöser für die Wut und Empörung der Demonstranten war ein rund zehn Minuten langes Video von Floyds Todeskampf, das sich wie ein Lauffeuer auf sozialen Medien verbreitete: Ein weisser Polizist drückte sein Knie mehrere Minuten lang an den Hals des 46-Jährigen, der wiederholt um Hilfe flehte, bevor er das Bewusstsein verlor. Wiederholt sagte der Afroamerikaner: «Ich kann nicht atmen.» Er starb kurz danach in einem nahen Spital. Die insgesamt vier involvierten Polizisten wurden entlassen, aber bislang weder festgenommen noch angeklagt.

Ermittlungen haben höchste Priorität

Die Bundespolizei FBI und die örtliche Staatsanwaltschaft erklärten am Donnerstag, den Ermittlungen und einer möglichen Anklage werde «höchste Priorität» gegeben. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine beschleunigte Untersuchung des Vorfalls versprochen. Trump sagte am Donnerstag im Weissen Haus, er habe sich das Video angeschaut. «Das war eine sehr schlechte Sache, die ich gesehen habe.»

Trump will hart gegen Plünderer vorgehen

Trump schrieb auf Twitter, die Randalierer würden das Andenken von George Floyd entehren. Er werde das nicht zulassen. Weiter drohte er damit, das Kommando über die Nationalgarde zu übernehmen. Er schrieb: «Wenn die Plünderungen beginnen, wird geschossen.» Twitter hat den Tweet mit einem Warnhinweis versehen, da dieser Gewalt verherrliche.

Der örtliche FBI-Vertreter Rainer Drolshagen äusserte Verständnis für die «extreme Frustration, Wut und Traurigkeit» über den Vorfall und sicherte eine umfassende Aufklärung zu. «Zu sehen, was auf unseren Strassen in Minneapolis und St. Paul und einigen unserer Vororte passiert, bricht mir das Herz.»