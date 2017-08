Lange galten Fans als Übeltäter der «Hillsbourough»-Tragödie mit 96 Toten. Der erste Prozess fast drei Jahrzehnte nach dem Ereignis zeigt ein anderes Bild.

Das Wichtigste in Kürze

Mehr als 28 Jahre nach dem tödlichen Gedränge im Hillsborough-Stadion in Sheffield stehen heute die ersten fünf Angeklagten vor Gericht. Es sind Polizisten und Organisatoren.

96 Menschen waren bei der Massenpanik am 15. April 1989 ums Leben gekommen. 766 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Jahrelang hatten Presse und Polizei den Fussball-Fans die Schuld gegeben. Erst eine unabhängige Untersuchung zeigte auf, dass alles ganz anders war.

15. April 1989, Cuphalbfinal zwischen Liverpool und Nottingham Forest auf neutralem Terrain in Sheffield: Um 15 Uhr war Anpfiff, doch vor dem Stadion warteten noch immer Tausende auf Einlass. Bloss sieben Drehkreuze waren geöffnet, und die Menge drängte. Ein Polizist fragte nach, ob das Spiel nicht später beginnen könnte.

Tausende drängten ins bereits volle Stadion

Der Antrag wird abgewiesen, aber die Sicherheitskräfte entscheiden fatalerweise, ein Tor zu öffnen und so drängen und drücken und strömen Tausende ins schon volle Stadion. Die Menschen in den vordersten Reihen werden gegen die Gitter gedrückt oder in Panik niedergetrampelt. 96 Tote und über 700 Verletzte. 44 Ambulanzen stehen vor dem Stadion, doch die Polizei lässt sie nicht rein.

«The Truth»

«Unfall» schreibt die Polizei in die Protokolle in der Rubrik Todes- oder Verletzungsursache, und die Boulevard-Medien kennen schon die Schuldigen: Betrunkene Fans, die randalierten und selbst auf helfende Polizisten einprügelten. «The Truth» – die Wahrheit – titelte die Sun ihren Bericht. Nichts davon stimmte. Aber er passte in die Sicht der Thatcher-Konservativen in London, die vertuschen halfen und die die Leute aus dem Norden sowieso als Hooligans betrachteten.

Erst mit den Jahren und nur auf Druck von Opfervereinigung, dem Fussballclub Liverpool und Politikern aus Englands Norden, die Beweise sammelten, sickerte die Wahrheit durch: Der fatale Fehlentscheid der Polizei, das Tor C zu öffnen, der fatale Entscheid, die Absperrgitter nicht zu öffnen und der fatale Entscheid, die Rettungskräfte nicht schnell reinzulassen.

Manipulierte Protokolle und Schweigegelder

Dabei hätten viele Menschen gerettet werden können. Und es zeigte sich, dass die Polizei gegen 200 Protokolle manipuliert hatte, öffentlich log, ja sogar Schweigegelder bezahlt hatte, um die Schuld den Fans in die Schuhe zu schieben. So das Resultat einer unabhängigen Untersuchung, die jetzt 28 Jahre später zu den ersten Prozessen führte. Fehlentscheide der Polizei, nicht das Verhalten der Fans habe zur Katastrophe geführt.

«The real Truth»

Vor fünf Jahren entschuldigte sich die britische Regierung, vor einem Jahr dann auch die britische Polizei und auch «The Sun» bat um Vergebung und titelte «The real Truth». Doch bis heute weigern sich in Liverpool viele Zeitschriften-Händler, das Boulevard-Blatt zu verkaufen.