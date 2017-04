Der türkische Ministerpräsident Binali Yldirim hat in Ankara die Siegeserklärung abgegeben und auch Präsident Recep Tayyip Erdogan triumphiert. Er hat erreicht, was er lange angestrebt hat.



Die Türkei wechselt ihr politisches System, die jahrzehntelange parlamentarische Demokratie wird von einem Präsidialsystem abgelöst. Obwohl die Opposition und auch europäische Regierungen vor einer Autokratie in der Türkei gewarnt hatten, befürwortet die Mehrheit der türkischen Bevölkerung ein neues Präsidialsystem. Es gibt dem Präsidenten fast die ganze exekutive Macht, schwächt das Parlament deutlich und hebelt die Gewaltenteilung praktisch aus. Künftig kann der Staatspräsident direkt und indirekt auch Einfluss auf die Justiz nehmen.



Für die Opposition ist dieser Ausgang eine tiefe Enttäuschung. Mehr noch: es ist das Worst-Case-Szenario. Sie hatte sich doch bis zuletzt Chancen auf ein Nein ausgerechnet. Sie zweifelt das Resultat an und verlangt eine Nachzählung, weil es Manipulationen und Unregelmässigkeiten gegeben habe.



Eines lässt sich jetzt heute mit Sicherheit sagen: die Türkei ist ein tief gespaltenes Land, ein gesellschaftlicher Konsens liegt in weiter Ferne. Auch wenn Ministerpräsident Yildirim in seiner Rede von Versöhnung und Einheit sprach, davon, dass alle Brüder seien: die Hälfte der Bevölkerung empfindet das anders. Nur schon, dass die grossen Metropolen Istanbul, Ankara und Izmir zu den Verlierern zählen, zeigt dies.