Massendemos in Rumänien zeigen Wirkung

Aus Tagesschau vom 4.2.2017

Es sind die grössten Proteste in Rumänien seit 1989. Am fünften Tag hintereinander sind alleine in Bukarest über 100'000 Menschen auf die Strassen gegangen, um gegen die Lockerung von Anti-Korruptionsgesetzen zu demonstrieren. Nun erwägt die Regierung, das Dekret zurückzuziehen.