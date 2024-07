Der Moderate Peseschkian liegt bei den Wahlen in Iran vorne

Präsidentenwahlen in Iran

Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Iran liegt der als gemässigt geltende Kandidat Massud Peseschkian in Führung.

Sein Gegner Hardliner Said Dschalili liegt nicht weit hinter Peseschkian.

Das zeigen erste Zwischenergebnisse, welche die Wahlbehörde veröffentlicht hat.

Rund 80 Prozent der Stimmen sind ausgezählt.

Peseschkian, der Politiker des Reformlagers, liegt derzeit mit rund 12,7 Millionen Stimmen knapp vor dem Hardliner Said Dschalili. Der ultrakonservative Herausforderer kam demnach auf 10,4 Millionen Stimmen.

03:42 Video Aus dem Archiv: Präsidentschaftswahl in Iran Aus Tagesschau vom 28.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 42 Sekunden.

Rund 61 Millionen Menschen waren am Freitag dazu aufgerufen, zwischen Peseschkian und Dschalili zu wählen. Die vorgezogene Wahl war nach dem Tod von Amtsinhaber Ebrahim Raisi angesetzt worden, der im Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war. Die Wahllokale waren nach mehrmaliger Verlängerung durch das Innenministerium am Freitag noch bis in die späten Abendstunden geöffnet. Das endgültige Ergebnis wird im Lauf des Samstags erwartet.

Der Reformkandidat Peseschkian ist 69 Jahre alt und stammt aus dem Nordwesten Irans. Im Wahlkampf warb der bisher eher unscheinbare Politiker für neues Vertrauen zwischen Regierung und Volk, das nach gescheiterten Reformversuchen, politischer Repression und einer Wirtschaftskrise von der Politik masslos enttäuscht ist. Wie viele Politiker des Reformlagers forderte er eine Verbesserung der Beziehungen zum Westen.

Dschalili gehörte früh zum engsten Machtzirkel und arbeitete im Büro des Religionsführers. Unter dem umstrittenen früheren Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad war Dschalili Chefunterhändler bei den Atomverhandlungen. Der Hardliner geniesst breite Unterstützung von radikalen und loyalen Systemanhängern.

Anders als in vielen anderen Ländern ist der Präsident im Iran nicht das Staatsoberhaupt. Die eigentliche Macht konzentriert sich auf den Religionsführer Chamenei.