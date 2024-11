Nach Auszählung von rund 93 Prozent der Stimmen erreicht nach Angaben der Wahlkommission in Moldau die prowestliche Präsidentin Maia Sandu rund 50.28 Prozent der Stimmen.

Ihr Herausforderer von den russischen Sozialisten, Alexandr Stoianoglo, kommt auf 49.72 Prozent.

Es handelt sich hierbei um einen Zwischenstand, nicht um eine Hochrechnung, der sich mit der laufenden Auszählung ständig verändert.

Entscheidend dürften die Stimmen von Hunderttausenden Moldauern im Ausland sein.

Staatspräsidentin Maia Sandu (52) hatte sich am 20. Oktober in der ersten Runde mit 42.45 Prozent der Stimmen gegen weitere zehn Kandidaten durchgesetzt. Ihr Herausforderer Alexandr Stoianoglo (57), der neben einer EU-Integration auch wirtschaftliche Beziehungen zu Russland will, hatte 25.98 Prozent der Stimmen erreicht.

Bei der Stichwahl hat Präsidentin Sandu vor Stimmenkauf und Betrug gewarnt. «Diebe wollen unsere Stimmen und unser Land kaufen, aber die Kraft des Volkes ist unendlich viel stärker als alle ihre Machenschaften», sagte sie vor Medienvertretern bei ihrer Stimmabgabe in der Hauptstadt Chisinau.

Der nationale Sicherheitsberater der Staatschefin hat Russland massive Einmischung bei der Stichwahl vorgeworfen. Damit werde das Ergebnis verzerrt, teilte Stanislav Secrieru auf X mit. In der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien, wo russische Truppen stationiert sind, gebe es organisierte Wählertransporte, was illegal sei.

Wahlen im Ausland und Wählertransporte

Secrieru veröffentlichte Berichte über organisierte Transporte von Russland mit Bussen und Charterflügen, die Wähler nach Baku in Aserbaidschan, nach Minsk in Belarus und nach Istanbul in der Türkei flögen.

Auch im Ausland strömen moldauische Staatsangehörige an die Wahlurnen. Die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtete, dass ein Flugzeug mit Moldauern aus Moskau in Belarus gelandet sei. In Moskau seien angeblich nur 10'000 Stimmzettel ausgegeben worden. Zuvor hatte es Beschwerden gegeben, dass in Moskau nur zwei Wahllokale geöffnet wurden für die Stimmabgabe der in Russland lebenden Moldauer. Der Flug sei ein klarer Beweis von einem breit angelegten organisierten Wählertransport, sagte Secrieru.

Die proeuropäische Maia Sandu steht wegen mangelnder wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte in der Kritik. Sie hatte angekündigt, ihren reformorientierten Kurs fortzusetzen. Viele Menschen ärgert ausserdem, dass die Preise für Energiekosten steigen, nachdem Sandu den Verzicht auf russisches Gas durchgesetzt hatte.

Ihr Herausforderer Alexandr Stoianoglo will neben einem EU-Kurs auch gute Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. Gegner sehen ihn als Marionette von Oligarchen. Wahlberechtigte beklagten in Moldau, sie seien im Vorfeld aufgefordert worden, für Stoianoglo zu stimmen.