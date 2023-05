Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan liegt Medienberichten zufolge nach ersten Auszählungen bei der Präsidentenwahl vorn. Es liegen aber noch keine offiziellen Ergebnisse vor.

Laut staatlicher Nachrichtenagentur liegt Erdogan bei 55 Prozent, Kilicdaroglu bei 39 Prozent nach rund 20 Prozent der ausgezählten Stimmen.

Die Opposition zweifelt an den verbreiteten vorläufigen Ergebnissen. Kilicdaroglu hat Wahlbeobachter aufgefordert, sich auf keinen Fall von den Urnen und Stimmzetteln zu entfernen. Die Wahllokale im Land schlossen am Sonntag um 16 Uhr unserer Zeit. Mit Ergebnissen wird am späteren Abend gerechnet. Insgesamt waren etwa 64 Millionen Menschen im In- und Ausland aufgerufen, den Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Bei der Präsidentenwahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab. Wer die Mehrheit im Parlament mit 600 Abgeordneten erhält, ist noch nicht absehbar.

Legende: Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu hat seine Stimme in Ankara abgegeben. Keystone/EPA/SEDAT SUNA

Stichwahl in Sicht?

Bekommt keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, geht es für die beiden stärksten Kandidaten in zwei Wochen in eine Stichwahl. Dem Kandidaten eines ultranationalistischen Parteienbündnisses, Sinan Ogan, wird Umfragen zufolge nur ein niedriges einstelliges Ergebnis vorausgesagt.

Ergebnisse aus Adiyaman mit Spannung erwartet Box aufklappen Box zuklappen Auch in der Erdbebenregion Adiyaman gingen die Menschen an die Urnen. Nach Einschätzung eines lokalen DPA-Mitarbeiters war der Andrang am Morgen aber verhaltener als in den vergangenen Jahren. Einige seien extra für die Wahl aus Notunterkünften an ihren früheren Wohnort gekommen. In den von den Erdbeben betroffenen Provinzen wird in Containern oder noch intakten Schulen abgestimmt. Nach den Beben in der Südosttürkei am 6. Februar mit Zehntausenden Toten war Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut geworden.

Amtsinhaber muss um Wiederwahl bangen

Der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl fürchten. Umfragen nehmen ein enges Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu vorweg.

Legende: Amtsinhaber Erdogan wählt in Istanbul. Reuters/UMIT BEKTAS

Kilicdaroglu ist Chef der sozialdemokratischen Partei CHP und tritt für ein breites Bündnis aus sechs Parteien an. Er verspricht, das Präsidialsystem, unter dem Erdogan weitreichende Vollmachten hat, wieder abzuschaffen.

Erdogan hat Macht stark ausgebaut

Die Wahl fand in angespannter Atmosphäre statt. Zuletzt war die Sorge laut geworden, dass Erdogan eine Niederlage nicht akzeptieren könnte. Am Freitag hatte der Präsident jedoch erklärt, das Ergebnis in jedem Fall anzuerkennen.

Seit der Einführung eines Präsidialsystems vor fünf Jahren hat der 69 Jahre alte Erdogan so viel Macht wie noch nie und kann weitestgehend am Parlament vorbei regieren. Kritikerinnen und Kritiker fürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte er erneut gewinnen. Auch international wird die Abstimmung im Nato-Land aufmerksam beobachtet.

Westen hofft auf Regierungswechsel Box aufklappen Box zuklappen In der EU und in der Nato dürfte es kaum einen Spitzenpolitiker geben, der einen Machtwechsel in Ankara bedauern würde. Seitdem Erdogan den Putschversuch im Jahr 2016 als Vorwand für eine Einschränkung von Grundrechten nutzte und Oppositionelle und Medienschaffende inhaftieren liess, sind die Beziehungen eisig. Die EU legte die EU-Beitrittsverhandlungen und Gespräche über eine Erweiterung der bestehenden Zollunion auf Eis. Mit Kilicdaroglu könne das alles nur besser werden, lautet deswegen in Brüssel die vorherrschende Meinung.

Regierung kontrolliert Medien weitgehend

Der Wahlkampf galt als unfair, vor allem wegen der medialen Übermacht der Regierung. Bestimmendes Thema war vor allem die schlechte wirtschaftliche Lage mit einer massiven Inflation.

Erdogan versprach unter anderem eine Anhebung von Beamtengehältern und weitere Investitionen in die Rüstungsindustrie. Er führte eine aggressive Kampagne, beschimpfte die Opposition als «Terroristen» und äusserte sich feindlich gegenüber lesbischen, schwulen und queeren Menschen.

Der Oppositionsführer Kilicdaroglu will derweil die Unabhängigkeit von Institutionen wie der Zentralbank wiederherstellen und die Inflation in den Griff bekommen. Er steht für eine Wiederannäherung an die EU, aber auch für eine schärfere Migrationspolitik.