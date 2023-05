Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Herausforderer Kemal Kilicdaroglu steuern auf eine Stichwahl zu.

Bei der Auszählung von 97 Prozent der Stimmen lag Erdogan bei rund 49.4 Prozent und damit unter der erforderlichen absoluten Mehrheit, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Kilicdaroglu liegt bei 44.9 Prozent.

Die Prozentzahlen variieren: Laut der Nachrichtenagentur Anka verkleinerte sich der Abstand zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan (49.3 Prozent) und Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (rund 45 Prozent) bei 99.4 Prozent der ausgezählten Stimmen. Die grossen Städte fehlen noch.

Audio Die Türkei vor den Wahlen und die Rolle alternativer Medien 06:23 min, aus SRF 4 News vom 08.05.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 6 Minuten 23 Sekunden.

Die Wahlbehörde bestätigt den Vorsprung von Erdogan. Im Inland seien rund 95 Prozent der Wahlurnen ausgezählt sowie rund 37 Prozent der Urnen im Ausland, sagte der Chef der Wahlkommission, Ahmet Yener, in der Nacht zu Montag in Ankara.

Verzögerungen im Auszählungsverlauf sind möglich: Laut Medienberichten zweifelt Erdogans AKP Ergebnisse in den städtischen Wahlbezirken an. Diese müssen deshalb neu ausgezählt werden, die Daten werden noch nicht an die Wahlkommission weitergeleitet.

Die Opposition zweifelt ihrerseits an den verbreiteten staatlichen Ergebnissen. Oppositionskandidat Kilicdaroglu sagte, der Hohe Wahlausschuss YSK blockiere «den Willen der Türkei», da Millionen Stimmen noch immer nicht ausgezählt seien.

Stichwahl in Sicht

Bekommt keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, geht es für die beiden stärksten Kandidaten am 28. Mai in eine Stichwahl. Falls es zu so einer komme, würde er das akzeptieren, sagte Erdogan in Ankara. Auch Kilicdaroglu will den Entscheid für eine zweite Runde akzeptieren.

Legende: Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu hat seine Stimme in Ankara abgegeben. Keystone/EPA/SEDAT SUNA

Die Wahl in der Türkei gilt als richtungsweisend und wegen der zu erwartenden innen- und aussenpolitischen Auswirkungen als eine der weltweit wichtigsten in diesem Jahr.

«Taktische Manöver» könnten zur Verzögerung führen

Die Opposition warf Erdogans islamisch-konservativer Regierungspartei unterdessen «taktische Manöver» bei der Stimmauszählung vor. Ihren Angaben zufolge liege Kilicdaroglu knapp vorne, erklärten die Bürgermeister von Istanbul und Ankara bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Hauptstadt.

Legende: Amtsinhaber Erdogan wählt in Istanbul. Reuters/UMIT BEKTAS

Die islamisch-konservative AKP Erdogans lege bewusst Einspruch gegen die Ergebnisse in Hochburgen der Oppositon ein. Dadurch werde die Auszählung langsamer gemacht, und das Ergebnis falle zunächst zugunsten der Regierung aus. AKP-Sprecher Ömer Celik wiederum warf der Opposition eine «diktatorische Haltung» während der Stimmauszählung vor, weil sie Ergebnisse frühzeitig bekannt gebe.

Parlamentswahl: AKP vorne

Neben der Präsidentenwahl fand auch eine Parlamentswahl statt. Hier liege Erdogans AKP mit 35 Prozent vor der oppositionellen CHP von Kilicdaroglu mit 25 Prozent, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen.

Die Wahllokale im Land schlossen am Sonntag um 16 Uhr unserer Zeit. Insgesamt waren etwa 64 Millionen Menschen im In- und Ausland aufgerufen, den Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen.

Erdogan vs. Kilicdaroglu Box aufklappen Box zuklappen Der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl fürchten.

Kemal Kilicdaroglu ist Chef der sozialdemokratischen Partei CHP und tritt für ein breites Bündnis aus sechs Parteien an. Er verspricht, das Präsidialsystem, unter dem Erdogan weitreichende Vollmachten hat, wieder abzuschaffen.

Die Wahl lief nach einer ersten Einschätzung der zuständigen Behörde ohne grössere Probleme ab. Oppositionspolitiker meldeten kleinere Zwischenfälle aus verschiedene Provinzen.

Erdogan hat Macht stark ausgebaut

Die Wahl fand in angespannter Atmosphäre statt. Zuletzt war die Sorge laut geworden, dass Erdogan eine Niederlage nicht akzeptieren könnte. Am Freitag hatte der Präsident jedoch erklärt, das Ergebnis in jedem Fall anzuerkennen.

Seit der Einführung eines Präsidialsystems vor fünf Jahren hat der 69 Jahre alte Erdogan so viel Macht wie noch nie und kann weitestgehend am Parlament vorbei regieren. Kritikerinnen und Kritiker fürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte er erneut gewinnen. Auch international wird die Abstimmung im Nato-Land aufmerksam beobachtet.