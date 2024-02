Der Deutsche Bundestag hat der Legalisierung von Cannabiskonsum zugestimmt.

Das Gesetz der Ampelkoalition sieht eine kontrollierte Freigabe der Droge mit zahlreichen Regeln und Vorgaben vor.

Anbau und Besitz bestimmter Mengen für den Eigenkonsum sollen demnach für Volljährige vom 1. April an erlaubt sein. Zum 1. Juli sollen Clubs zum nicht kommerziellen Anbau möglich werden. An den Plänen gab es breite Kritik unter anderem von Medizinverbänden, aus der Justiz und von Innenpolitikern in Bund und Ländern.