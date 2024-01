Tausende Landwirte versammeln sich in Berlin

Protestaktion in Deutschland

Rund ums Brandenburger Tor in Berlin haben sich am Montagvormittag 8500 Landwirte, Handwerker und Spediteure mit Traktoren, Lastwagen und anderen Fahrzeugen für eine Grosskundgebung versammelt.

Die Polizei sprach zunächst von 6000 Fahrzeugen. Zahlreiche Teilnehmer waren noch auf der Anfahrt.

Es werde mit deutlich mehr als den angemeldeten 10'000 Demonstranten gerechnet, so die Polizei.

Schon in der Nacht rollten lange Traktorkolonnen mit Hupkonzerten durch die Stadt. Auf der zentralen Kundgebung vor dem Brandenburger Tor sprechen unter anderem Bauernpräsident Joachim Rukwied sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP). «Ziehen Sie die Steuererhöhungsvorschläge zurück, dann ziehen wir uns zurück», sagte Rukwied an die Adresse der Ampel-Koalition. Die Demonstration setze ein Zeichen an die Bundespolitik: «Es reicht, zu viel ist zu viel.» Die Branche sei gesprächsbereit, der von der Bundesregierung angebotene Kompromiss sei aber nicht fair, sondern faul. «Den nehmen wir nicht hin», sagte Rukwied.

Die Demonstration der Bauern in Berlin wird von 1300 Polizisten begleitet. Vor allem zur Begleitung der Fahrten der Traktoren und Lastwagen in das Regierungsviertel sei die Polizei nötig, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Dem Schutz des Regierungsviertels käme dabei eine «ganz besondere Bedeutung» zu.

«Tank leer – aus die Maus»

Zu der Grossdemonstration haben Bauernverbände und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) aufgerufen. Anlass der Proteste ist das geplante Aus der Dieselvergünstigung für die Landwirtschaft. Die Politik setze die Existenz von Landwirten aufs Spiel, ist der Vorwurf des Bauernverbands an die Bundesregierung.

Legende: Schon 3000 Fahrzeuge sind laut Polizei eingetroffen, mit rund 10'000 Demonstrierenden wird gerechnet. REUTERS / Liesa Johannssen

Auf Fahrzeugen waren am Morgen Slogans zu lesen wie «Tank leer – aus die Maus», «Ohne Landwirte keine Zukunft» und «Transport made in Germany – wie lange noch?». Auf anderen Transparenten war von Regierungsversagen die Rede, von Widerstand gegen Unrecht, von Veruntreuung, Vetternwirtschaft und Kriegstreiberei.