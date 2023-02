Zehntausende haben sich in Jerusalem versammelt, um zu demonstrieren. Netanjahu ist unbeirrt, aber selbst im Würgegriff.

Proteste in Jerusalem

Ungeachtet massiver Proteste treibt Israels rechts-religiöse Regierung ihr Vorhaben zur Schwächung des Justizsystems weiter voran. Ziel der umstrittenen Vorlage ist es, dem Parlament zu ermöglichen, mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben. Politiker sollen ausserdem bei der Ernennung von Richtern mehr Einfluss erhalten.

Kritiker sehen dies als Gefahr für die demokratische Gewaltenteilung. Die Regierung um Benjamin Netanjahu argumentiert, das höchste Gericht übe derzeit zu viel politischen Einfluss aus.

Was kritisiert die Opposition an der Reform? Box aufklappen Box zuklappen Es werden mehrere Punkte von der Opposition kritisiert. Einer davon ist die sogenannte Überwindungsklausel: Eine Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten im Parlament könnte nach Inkrafttreten der Reform ein Gesetz verabschieden, auch wenn es nach Ansicht des höchsten Gerichts gegen das Grundgesetz verstösst. «Damit würde dem obersten Gerichtshof das faktische Vetorecht im Namen des Minderheitenschutzes entzogen», sagt Gisela Dachs, freie Nahost-Korrespondentin. Weiter will Justizminister Levin die Zusammensetzung des Gremiums zur Ernennung von Richtern ändern. Es sollen zwei öffentliche Vertreter vom Justizminister ernannt werden, zwei von der Anwaltskammer. Weil Israel keine schriftliche Verfassung hat und der Staat stattdessen auf einer Sammlung von Grundgesetzen fusst, kommt dem höchsten Gericht allerdings besondere Bedeutung bei der Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu. Staatspräsident Izchak Herzog warnte vor einem verfassungsrechtlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch Israels, falls die Regierung ihre Pläne kompromisslos und gegen alle Widerstände durchsetzen sollte. Die Vorlage ist so umstritten, dass auch der frühere Ministerpräsident Jair Lapid der Regierung vorwirft, sie wolle die demokratischen Strukturen in Israel zerschlagen. «Die neue Regierung hat wie ein Mafia-Clan (…) einen geladenen Revolver auf den Tisch gelegt.»

Bereits in den frühen Morgenstunden blockierten Menschenmengen zentrale Strassen im Land und versuchten, Abgeordnete daran zu hindern, in das Parlament, die sogenannte Knesset, zu kommen. Sie protestierten gegen die erste von drei Lesungen des umstrittenen Gesetzentwurfs.

Legende: Menschen demonstrieren vor dem israelischen Parlament in Jerusalem, während die Gesetzgeber über einen Teil des umstrittenen Justizplans abstimmen. Reuters/Ronen Zvulun

Netanjahu teilte mit, die Proteste würden «die Demokratie mit Füssen treten». Er betonte: «Israel ist eine Demokratie und wird eine Demokratie bleiben, in der die Mehrheit regiert und die bürgerlichen Freiheiten angemessen geschützt sind.»

Dass das nicht stimme, würden bereits die ersten beiden Gesetzesänderungen der Justizreform zeigen, über die die Knesset abstimmt. Davon ist SRF-Auslandredaktorin Susanne Brunner überzeugt. «Demokratie nach westlichem Verständnis ist nicht einfach eine Mehrheit, die macht, was sie will. Es gibt Gewaltentrennung, es gibt Sicherungen, damit sich niemand eine totale Macht aneignen kann und damit Minderheiten geschützt sind.» So fürchte sich die Opposition auch vor weiteren Gesetzesänderungen, die folgen könnten.

Netanjahu im Würgegriff seiner Koalition

Unter diesen Umständen sei auch ein Kompromiss kaum realistisch, meint Brunner. Denn: «Netanjahu steht wegen Korruption vor Gericht und müsste im schlimmsten Fall ins Gefängnis, wenn er verurteilt würde. Das will er wortwörtlich um jeden Preis verhindern.»

Das habe auch damit zu tun, dass Netanjahus Parlamentsmehrheit auf der Zusammenarbeit mit Kleinparteien fusst, die ihn im totalen Würgegriff haben. «Sie geben ihm die Mehrheit, solange Netanjahu ihre Forderungen durchsetzt. Und unter solchen Umständen sind kaum echte Kompromisse möglich.»