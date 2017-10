Puigdemont in Brüssel

Kataloniens Ex-Regierungschef Carles Puigdemont sieht sich noch immer als legitimer Präsident Kataloniens. Er will aber die demokratischen Neuwahlen als Herausforderung akzeptieren.

Er sei nicht hier, um politisches Asyl zu beantragen. Er wolle aber erst nach Spanien zurückkehren, wenn er gewisse Garantien von Madrid habe. Das hat Puigdemont vor zahlreichen Medienleuten im Brussels Press Club erklärt.

Die belgische Regierung zeigt sich kritisch, was Puigdemonts Aufenthalt in ihrem Land betrifft.

Derweil hat das Verfassungsgericht in Madrid die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens aufgehoben – als Vorsichtsmassnahme.

Er wolle der Welt im Herzen Europas die Aggressivität Spaniens aufzeigen und die Sache Kataloniens weiterführen. «Ich bitte Europa, dass es reagiert», sagte Puigdemont an seinem ersten Auftritt nach tagelangem Versteckspiel.

Allerdings solle die Unabhängigkeit langsamer voranschreiten: «Wir können keine Republik für alle auf Gewalt gründen», sagte der abgesetzte katalanische Regierungschef. Klar äusserte sich Puigdemont auch zu den von Madrid angeordneten Neuwahlen, die für den 21. Dezember angesetzt sind: «Wir werden das Resultat anerkennen.» An Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy appellierte er, dasselbe zu tun. Puigdemont sprach auf Katalanisch, Spanisch und Französisch.

Er sei nach Brüssel gekommen, um in Freiheit und Sicherheit zu handeln, nicht um Asyl zu beantragen, beantwortete er eine Journalistenfrage. Zunächst hatte alles danach ausgesehen, dass Puigdemont um Asyl bitten würde. Am Morgen hatte sein Anwalt Paul Bekaert Reuters gesagt, dass er und sein Mandant darüber noch nicht darüber entschieden hätten.

Wie lange er in Belgien bleibe, sei noch nicht klar. Das komme auf die Umstände an, sagte Puigdemont. «Wir können uns frei in der Europäischen Union bewegen.»

In Spanien drohen langjährige Haftstrafen

Puigdemont war von Spanien nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens abgesetzt worden. Er ist daraufhin nach Brüssel gereist. Mit ihm sollen sich weitere sieben Mitglieder der katalanischen Regierung befinden, schreiben spanische Medien.

Zusatzinhalt überspringen Razzia der Guardia Civil Einheiten der spanischen Guardia Civil haben das Hauptquartier der katalanischen Polizei durchsucht. Ein Sprecher der Guardia Civil sagte, die Beamten seien in das Hauptquartier der Mossos d'Esquadra in Sabadell bei Barcelona eingedrungen. Es gehe um das Verhalten der katalanischen Polizei am 1. Oktober, dem Tag des Unabhängigkeitsreferendums.

Die Staatsanwaltschaft in Spanien hatte am Montag Anklage gegen Puigdemont und weitere Kabinetts-Mitglieder erhoben. Ihnen wird unter anderem Auflehnung gegen die Staatsgewalt, Rebellion und Unterschlagung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohen ihnen in Spanien langjährige Haftstrafen.

Kritik aus Brüssel und Madrid

Der belgische Vize-Premierminister Kris Peeters hat Puigdemont wegen seiner Reise nach Belgien kritisiert. «Wenn man Unabhängigkeit ausruft, bleibt man besser in der Nähe seines Volkes», sagte Peeters dem Sender VRT.

Der spanische Aussenminister Alfonso Dastis sagte, er wäre überrascht, wenn Belgien Puigdemont Asyl gewähren würde. «Wir glauben, dass es zwischen den EU-Mitgliedsstaaten ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis gibt», sagte er dem Radiosender Cadena Ser. «Es wäre überraschend, wenn man in einer Situation wie der jetzigen ein solches Recht auf Asyl zugestehen würde.»