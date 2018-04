Militärische Einrichtungen in Syrien sind in der Nacht zum Dienstag gemäss syrischen Staatsmedien mit Raketen beschossen worden.

Mehrere Raketen seien von der Flugabwehr abgefangen worden, meldete das syrische Staatsfernsehen. Die Raketen seien in den «Luftraum über Homs eingedrungen», so die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana.

Die Deutsche Presse-Agentur meldete allerdings unter Berufung auf syrische Militärkreise, dass es sich beim Vorfall um einen falschen Alarm handeln soll.

Nach den Berichten aus Syrien soll unter anderem auch der Flughafen Schairat in der Provinz angegriffen worden sein. Ein Mitarbeiter des Pentagons in Washington erklärte, es gebe derzeit keine Aktivitäten des US-Militärs in dem Gebiet. Ein Sprecher der israelischen Armee sagte der Nachrichtenagentur AFP zu den Gerüchten über eine angebliche israelische Urheberschaft, er habe keine Informationen «zu einem solchen Vorfall».

US-Angriff vor einem Jahr

Vor einem Jahr hatte das US-Militär diesen syrischen Luftwaffenstützpunkt beschossen – als Reaktion auf den Giftgasangriff mit Dutzenden Toten auf die Stadt Chan Scheichun, für den Uno-Experten die Regierung von Präsident Baschar al-Asad verantwortlich machten.

Am vergangenen Wochenende griffen die Westmächte USA, Grossbritannien und Frankreich als Reaktion auf einen neuen Chemiewaffeneinsatz in der Ortschaft Duma mehrere Ziele in Syrien an.