Die Mutter des schwarzen Amerikaners forderte mit ergreifenden Worten das Ende von Rassismus in den USA. «Ich wende mich an alle, egal ob weiss, schwarz, japanisch, rot, braun. Niemand ist dem anderen überlegen», sagte Julia Jackson bei einer Pressekonferenz in der Stadt Kenosha. Sie sprach sich gegen gewaltsame Proteste aus, nachdem in der Stadt zwei Nächte in Folge Gebäude und Autos gebrannt hatten.