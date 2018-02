Das Wichtigste in Kürze

In der mittelitalienischen Stadt Macerata hat ein 28-jähriger Italiener aus dem Autofenster heraus auf Menschen geschossen.

Dabei sind sechs Personen aus Afrika verletzt worden.

Die Polizei nahm den Mann fest. Er ist geständig.

Vermutet wird ein rassistischer Hintergrund.

Legende: Rettungskräfte bringen die Verletzten in Spitäler. Die Opfer sind laut Polizei Migranten aus Afrika. Keystone

Der Täter feuerte an mehreren Orten der Stadt Macerata auf Afrikaner, bevor er nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei widerstandslos festgenommen wurde.

Dabei trug der Mann eine italienische Flagge auf den Schultern und zeigte einen faschistischen Gruss mit dem ausgestreckten rechten Arm, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete.

Die Beamten stellten eine Pistole sicher. Der Mann wurde in eine Polizeikaserne gebracht, wo er seine Tat gestand.

Der 28-Jährige hatte am Samstagvormittag für Panik auf den Strassen Maceratas gesorgt. Die Polizei leitete eine Grossfahndung nach dem Wagen ein. Die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt in der Adria-Region Marken wurden gestoppt. Der Bürgermeister, Romano Carancini, appellierte per Facebook an die Bürger, nicht ausser Haus zu gehen.

Legende: Macerata liegt in Mittelitalien, in der Provinz Marken. SRF

Die Tat ereignete sich nur wenige Tage, nachdem die zerstückelte Leiche einer 18-jährigen Italienerin in zwei Koffern entdeckt worden war. Ein aus Nigeria stammender Migrant und Drogendealer sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Eine Racheaktion wird vermutet.