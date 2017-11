In Den Haag endet nach über fünf Jahren der Kriegsverbrecherprozess gegen den früheren militärischen Führer der bosnischen Serben, Ratko Mladic. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Die Anklage. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in 11 Fällen wirft die Anklage des Haager Kriegsverbrechertribunals Ratko Mladic vor. Begangen während des Bosnien-Krieges zwischen 1992 und 1959. Ankläger Alan Tieger will den 75-Jährigen wegen der schwersten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg lebenslang hinter Gitter bringen. Als bosnisch-serbischer General sei Mladic insbesondere direkt für den Völkermord bei Srebrenica 1995 verantwortlich, den er geplant und angeordnet habe.

« Es wäre eine Beleidigung der Opfer – der lebendigen und getöteten – und ein Affront gegen die Justiz, eine andere Strafe zu verhängen als die rechtlich höchstmögliche: lebenslang » Alan Tieger

Ankläger

Die Verbrechen. Unter Mladics Kommando überrennen am 11. Juli 1995 bosnisch-serbische Einheiten die damalige UNO-Schutzzone Srebrenica. Die Blauhelme der Vereinten Nationen leisten keinen Widerstand, Zehntausende Flüchtlinge sind in Panik. In den folgenden Tagen werden etwa 8000 muslimische Männer und Buben ermordet. Aber auch weitere «ethnische Säuberungen» in mehreren Dörfern fielen laut Anklage in Mladics Verantwortung. Hinzu komme jene für die Belagerung und Beschiessung Sarajevos, bei der mindestens 10'000 Menschen getötet wurden sowie die Geiselnahme von UNO-Blauhelmen.

Die Verteidigung. Einen Freispruch fordert Mladics Anwalt Branko Lukic. Es habe in Srebrenica Verbrechen gegeben, Mladic sei jedoch nicht daran schuld: «Die Richter stehen noch immer unter dem Einfluss westlicher Propaganda. Ratko Mladic hat alles in seiner Macht unternommen, um Verbrechen zu stoppen.» Sein Mandant sei ein früher Kämpfer gegen den islamischen Extremismus gewesen und habe lediglich sein Volk verteidigt.

Der Angeklagte. Ratko Mladic wird angesichts der ihm vorgeworfenen Gräueltaten auch «der Schlächter vom Balkan» genannt. 1992 wurde er Armeechef der bosnischen Serben und plante gemeinsam mit Radovan Karadzic die Errichtung eines Gross-Serbiens. Militärisch ist er zunächst ausserordentlich erfolgreich. Erst 1995 werden die Serben von den Kroaten und Muslimen mit Unterstützung der Nato-Luftwaffe zum Rückzug gezwungen. Später lebt er trotz internationalem Haftbefehl bis zu seiner Verhaftung fast unbehelligt in Serbien.

Der Prozess. Die 530 Prozesstage in Den Haag förderten eine erdrückende Beweislast gegen Mladic zutage. Hunderte Zeugen berichteten beispielsweise von Erschiessungen und wie Leichen zerstückelt und auf verschiedene Gräber aufgeteilt wurden. Ein Mädchen schilderte, wie es wochenlang immer wieder von Soldaten-Gruppen vergewaltigt wurde. Zudem werden bis heute immer wieder Massengräber entdeckt. Die Prozessakten füllen fast eine Million Seiten.

Das erwartet Prozessbeobachterin Elsbeth Gugger «Viele gehen davon aus, dass die Richter eine lebenslange Haftstrafe verhängen werden. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass der politische Führer der bosnischen Serben, Radovan Karadzic, in erster Instanz zu 40 Jahren verurteilt wurde. Das ist zwar eine sehr lange Haftstrafe aber nicht lebenslänglich.»



Die serbische Kritik am Prozess. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag gilt vielen Serben als parteiisch und antiserbisch. Das Gericht habe einseitig gegen Serben gearbeitet, sagte erst vor wenigen Tagen Regierungschefin Ana Brnabic. Damit habe es nicht zur Versöhnung, sondern im Gegenteil zur Verschärfung der Konflikte auf dem Balkan beigetragen. Ratko Mladic gilt in weiten Teilen der Bevölkerung noch als Kriegsheld, der seine Landsleute in Bosnien nur vor dem sicheren Untergang bewahrt hat. Die serbische Politik leugnet bis heute den Völkermord in Srebrenica.

Die Rolle der UNO-Blauhelme. Auch den Vereinten Nationen kommt rund um das Massaker von Srebrenica eine unrühmliche Rolle zu. Denn die Staatengemeinschaft hatte den Völkermord nicht verhindert, und niederländische UNO-Blauhelmsoldaten hatten keine andere Wahl, als sich den Truppen von Mladic kampflos zu ergeben.

Die weiteren Verantwortlichen. Als zweiter Hauptverantwortlicher für die Verbrechen von Srebrenica gilt der damalige Serbenführer Radovan Karadzic. Er wurde im März 2016 zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Berufungsverfahren läuft noch. Der frühere Präsident Jugoslawiens, Slobodan Milosevic, starb vor Abschluss des Prozesses 2006 in seiner Zelle in Den Haag. Insgesamt waren 20 Männer wegen der Verbrechen in Srebrenica angeklagt. 15 wurden bisher für schuldig befunden, einer wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.