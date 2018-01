Steve Bannon, früherer Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, verlässt die konservative Nachrichtenseite Breitbart News. Er war dort zuletzt Herausgeber.

Medienberichten zufolge soll der Abgang nicht freiwillig erfolgt sein.

Nach Informationen der «New York Times» wurde Bannon von seiner einstigen Verbündeten und Breitbart-Geldgeberin Rebekah Mercer zu diesem Schritt gezwungen.

Das Unternehmen selbst teilte mit, Bannon und Breitbart würden an einer ordnungsgemässen Übergabe arbeiten. Man sei dankbar für das gemeinsam Erreichte, heisst es in einem Bericht der Website.

Umstrittene Äusserungen in «Fire and Fury»

Bannon war in der vergangenen Woche unter Druck geraten, weil er in dem Buch «Fire and Fury» des Journalisten Michael Wolff ausführlich mit sehr kritischen Äusserungen über Trumps Familie zu Wort kommt.

Am Wochenende hatte Bannon sein Bedauern geäussert, die Äusserungen inhaltlich aber nicht bestritten. Die Milliardärsfamilie Mercer hatte nach Bannons Äusserungen erklärt, nichts mehr mit ihm zu tun haben zu wollen.

Bannon galt als Rechtsaussen-Architekt der nationalistisch ausgerichteten Kampagne Trumps und als treibende Kraft hinter umstrittenen Entscheidungen wie dem Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern. Im vergangenen August wurde er von Trump gefeuert, nachdem interne Spannungen und Machtkämpfe zunahmen. Trump traf sich aber auch danach noch mit Bannon, der zum rechtspopulistischen Nachrichtenportal Breitbart zurückgekehrt war.