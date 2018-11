Macron will AKW Fessenheim bis 2020 schliessen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, den Anteil des Atomstroms am Energiemix bis 2035 auf 50 Prozent zu reduzieren.

Dafür würde der Betrieb von 14 Atomreaktoren eingestellt.

Geschlossen werden auch die beiden Reaktoren des Kraftwerks Fessenheim, unweit der Schweizer Grenze.

Weiter erklärte Macron, einen vollständigen Verzicht auf Atomstrom gäbe es vorerst nicht. So könnten die sozialen und wirtschaftlichen Folgen begrenzt werden.

Das AKW Fessenheim, 40 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, ist das älteste noch laufende Kernkraftwerk Frankreichs. Kritikern gilt es schon seit Jahrzehnten als Sicherheitsrisiko.

Legende: SRF

Höhere Beteiligung am Kraftwerkbetreiber?

Die französische Regierung hatte sich zur kompletten Abschaltung des Kraftwerks bis 2022 bekannt. Auch die französische Atomaufsicht hatte sich zuletzt auf eine Abschaltung bis 2022 vorbereitet. Der Kraftwerkbetreiber EDF habe mitgeteilt, dass der erste Reaktor bis September 2020 und der zweite bis August 2022 heruntergefahren werden soll, hatte es noch vor wenigen Wochen geheissen. Der seit gut eineinhalb Jahren regierende Macron hatte bereits Ende 2017 explizit bestätigt, dass Fessenheim geschlossen werden soll.

In einem Dokument der Regierung hiess es zudem, Frankreich erwäge eine Erhöhung der Beteiligung an EDF. Der französische Staat besitzt bereits mehr als 81 Prozent an dem Konzern. Eine Aufspaltung sei dabei kein Thema. Jedoch wurde EDF aufgefordert, einen Plan vorzulegen, mit dem der Konzern die finanziellen Risiken bei der Kernenergie, erneuerbaren Energien, Netzen und Dienstleistungen besser beherrschen könne.

Macron sagte bei einer Rede zur weiteren Energiestrategie seines Landes, es sollten bis 2035 – über Fessenheim hinaus – zwölf weitere Atomreaktoren geschlossen werden. Er bestätigte bisherige Ankündigungen aus der Regierung, wonach der Zeitplan für eine Energiewende hin zu weniger Atomstrom geändert wird. Das Ziel, den Atomanteil an der Stromproduktion auf 50 Prozent zu senken, werde auf 2035 verschoben – zunächst war von 2025 die Rede gewesen.