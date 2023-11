Nach neuen heftigen Regenfällen drohen in Nordfrankreich weitere Überschwemmungen. Deshalb bleiben die Schulen in der Region Pas-de-Calais bis zum Wochenende geschlossen.

In der Region gilt die Unwetterwarnstufe Orange, mit dem neuen Regen könnte sie auf Rot erhöht werden müssen. Rund 192'000 Menschen sind laut Behördenangaben von drohenden Überschwemmungen betroffen. Die Überflutungen betreffen die Gebiete der Flussläufe Aa und Liane, betroffen sind mehrere Dutzend Ortschaften.

Legende: Manche Dörfer bei Boulogne-sur-Mer stehen unter Wasser. Reuters/Pascal Rossignol

Seit Mittwoch sind zudem 5200 Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten, Helfer verteilten dort Wasser in Flaschen. Seit Anfang Woche wurde die Feuerwehr zu rund 2500 Einsätzen gerufen.

Die Präfektur in Arras rief betroffene Anwohner auf, auf Autofahrten zu verzichten und sich im Obergeschoss ihrer Häuser aufzuhalten.

Warnstufe orange auch im Departement Nord

Das Departement Nord wechelt ebenfalls auf die Warnstufe orange, wie Météo-France bekannt gab.

«Im Laufe des Donnerstagvormittags setzt im äussersten Norden des Landes, insbesondere in der Westhälfte des Pas-de-Calais, ein neues Regime mit starken Schauern in einer südwestlichen Strömung ein.» In diesem Gebiet «werden die Regensummen (...) 50 bis 70 Millimeter, lokal sogar 80 bis 90 Millimeter erreichen», fügte die Organisation hinzu.

Legende: Eine Luftaufnahme zeigt ein überflutetes Gebiet, nachdem der Fluss La Liane in Hesdigneul-les-Boulogne über die Ufer trat. Reuters/PASCAL ROSSIGNOL

Laut dem Wetterdienst ist in Teilen Nordfrankreichs den vergangenen Tagen so viel Regen gefallen wie sonst in drei Monaten. Zu dieser Jahreszeit habe man eine solche Regenmenge in der Region Pas-de-Calais zuletzt vor 30 Jahren gemessen.