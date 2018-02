Regierung in Deutschland

CDU, CSU und SPD haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen einen Durchbruch bei der Verteilung der künftigen Ministerien erzielt.

Nun werde vor einer endgültigen Einigung auf einen Koalitionsvertrag noch eine relativ kurze Dissensliste abgearbeitet.

Steht der Koalitionsvertrag können 463'723 SPD-Mitglieder darüber abstimmen.

Legende: Ein grosser Schritt ist gemacht: Angela Merkel und die SPD einigen sich. Keystone

«Im Prinzip ist es gelaufen,» sagte einer der beteiligten Personen. Die 15er-Spitzenrunde berate in der CDU-Zentrale aber noch. Zuvor hatten die Spitzen der drei Parteien rund 24 Stunden beraten und versucht, die Streitpunkte Arbeitsrecht, Gesundheit, Finanzen sowie die Ressortverteilung zu klären.

Die SPD soll in einer künftigen grossen Koalition nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA sowie des Nachrichtenmagazins «Spiegel» die drei wichtigen Ministerien Aussen, Finanzen sowie Arbeit und Soziales besetzen. Darauf hätten sich die Unterhändler in Berlin geeinigt, hiess es.

Seehofer soll Bundesinnenminister werden

Die Unterhändler hatten sich in der Nacht bei ihrem Finale der Koalitionsverhandlungen lange Zeit an der Frage verhakt, welcher Seite das Ministerium für Arbeit und Soziales zugeschlagen werden sollte. Die SPD beanspruchte demnach dieses wichtige Ressort weiterhin für sich.

Aber auch Horst Seehofer, der Chef der bayerischen CSU, reklamierte das Ministerium für seine Partei. Die CSU soll den Informationen zufolge ein um den Bereich Heimat aufgewertetes Innenministerium erhalten.

Sozialdemokraten stimmen darüber ab

Die Parlamentswahl in Deutschland hatte bereits am 24. September stattgefunden. Zunächst hatten die Christdemokraten von Kanzlerin Angela Merkel und die bayerische Schwesterpartei CSU aber mit den Liberalen von der FDP und den Grünen Sondierungsgespräche für ein Bündnis begonnen, diese scheiterten Mitte November.

Über einen Koalitionsvertrag müssen in den nächsten Wochen 463'723 Sozialdemokraten abstimmen. Die SPD hatte nach ihrem schlechtesten Wahlergebnis seit Gründung der Bundesrepublik 1949 ursprünglich in die Opposition gehen wollen, wie Parteichef Martin Schulz noch am Wahlabend erklärt hatte. Innerhalb der SPD gilt er aufgrund seines Schlingerkurses als schwer angeschlagen.