Verkündung des Rücktritts von Mugabe (unkomm.) 0:30 min, vom 21.11.2017

Nach fast 40 Jahren an der Macht ist Simbabwes Präsident Robert Mugabe per sofort zurückgetreten.

Er habe die Entscheidung freiwillig getroffen, heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief des 93-Jährigen.

Das bereits angelaufene Amtsenthebungsverfahren wurde abgebrochen.

Unklar ist, wer derzeit die Verantwortung für das Land mit seinen etwa 14 Millionen Einwohnern trägt.

Der 93-jährige Mugabe war von seinen Kritikern zum Rücktritt gedrängt worden. Das Parlament in Simbabwe hatte zuvor seine Beratungen über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren aufgenommen. Der Parlamentsvorsitz genehmigte eine dafür erforderliche gemeinsame Sitzung beider Kammern.

Vizepräsident gefeuert

Ein Ultimatum seiner Partei, bis Montagmittag freiwillig zurückzutreten, hatte Mugabe verstreichen lassen. Der von ihm gefeuerte Vizepräsident Emmerson Mnangagwa (Spitzname «Krokodil») hatte Mugabe am Dienstag aufgefordert, die öffentliche Meinung zu respektieren und auf sein Amt zu verzichten.

Mugabe hatte Mnangagwa Anfang November entlassen. Daraufhin griff das Militär ein und stellte Mugabe unter Hausarrest. Die Regierungspartei nominierte Mnangagwa als Nachfolger von Präsident Mugabe.

Mnangagwa – einst als Hardliner und enger Gefolgsmann Mugabes bekannt – setzte sich nach Südafrika ab. Am Dienstag erklärte er, dass er erst nach Simbabwe zurückkehren werde, wenn seine Sicherheit gewährleistet sei.

Veteranen gegen Mugabe

In der Nähe des Parlaments in Harare demonstrierten hunderte Mugabe-Gegner. Die Demonstranten vor dem Parlament forderten in Sprechchören Mugabes Rücktritt. Sie schwenkten Nationalfahnen und hielten Banner mit der Aufschrift «Mugabe go!» in die Höhe. Im anhaltenden Machtkampf in Simbabwe rief der Armeechef Constantino Chiwenga die Bevölkerung zu «Ruhe und Geduld» auf.

Die Regierungspartei hatte Mugabe am Sonntag als Parteichef abgesetzt und seinen Rivalen Mnangagwa zum neuen Vorsitzenden nominiert. Mugabe und seine 52-jährige Ehefrau Grace, die auch als seine mögliche Nachfolgerin gehandelt wurde, wurden aus der Partei ausgeschlossen.

Langjährige Ära

Mugabe hatte das ehemalige Rhodesien 1980 in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Grossbritannien geführt. Er war zunächst Regierungschef, bevor er 1987 Präsident wurde. Seine Gegner werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor und machen ihn für die grassierende Misswirtschaft verantwortlich.