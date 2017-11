Verkündung des Rücktritts von Mugabe (unkomm.) 0:30 min, vom 21.11.2017

Was sagt Robert Mugabe? Nach fast vier Jahrzehnten an der Macht ist Simbabwes Staatschef Robert Mugabe zurückgetreten. Er gebe sein Amt mit sofortiger Wirkung auf, erklärte der 93-Jährige in einem Schreiben. «Meine Entscheidung zum Rücktritt ist freiwillig», heisst es weiter. Mit dem Schritt wolle er sicherstellen, dass es einen geordneten Machtübergang gebe.

Warum der Sinneswandel? Mugabe wollte zunächst trotz des wachsenden Drucks nicht zurücktreten. Er leitete am Dienstag noch eine Kabinettssitzung, zu der aber nur fünf Minister und der Generalstaatsanwalt erschienen. 17 andere Regierungsmitglieder nahmen an einem Treffen teil, bei dem es um seine Absetzung ging. Seit Beginn der Krise musste sich Mugabe auf Geheiss der Armee vor allem in seinem Amtssitz in Harare aufhalten. Bereits am Sonntag war er von seiner Partei Zanu-PF ausgeschlossen worden.

Wie reagiert das Volk? Das Parlament, das gerade über das Amtsenthebungsverfahren beriet, brach bei der Verkündung des Rücktritts durch Parlamentspräsident Jacob Mudenda in Jubel aus. Die Sitzung wurde unterbrochen. Auf den Strassen versammelten sich Tausende Menschen und feierten. Viele Menschen in Simbabwe standen seit langem nicht mehr hinter ihrem Präsidenten.

Was ist der Auslöser für die politische Krise? Auslöser der jetzigen Staatskrise war die Entlassung von Vizepräsident Emmerson Mnangagwa in diesem Monat. Damit wollte Mugabe die Amtsübergabe an seine Frau Grace erleichtern, die viele Simbabwer wegen eines angeblich verschwenderischen Lebensstiles ablehnen. Der Machtverlust geht aber nicht auf Proteste der Bürger, sondern auf rivalisierende Mitglieder der Machtelite zurück.

Wie lange war Mugabe an der Macht? Mugabe hatte das ehemalige Rhodesien 1980 in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Grossbritannien geführt. Er war zunächst Regierungschef, bevor er 1987 Präsident wurde. Seine Gegner werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor und machen ihn für die grassierende Misswirtschaft verantwortlich.

Wer wird Mugabes Nachfolger? Derzeit ist unklar, wer nun die Verantwortung für das Land mit seinen etwa 14 Millionen Einwohnern trägt. Parlamentspräsident Mudenda erklärte, es müssten juristische Fragen geklärt werden. Ziel sei, bis Mittwochabend einen Nachfolger im Amt zu haben. Als aussichtsreichster Kandidat gilt sein langjähriger Weggefährte und ehemaliger Vizepräsident Emmerson Mnangagwa.

Wer ist Emmerson Mnangagwa? Mnangagwa diente Mugabe jahrzehntelang und wird kritisiert, weil er politische Gegner unterdrückt haben soll. Auch er ist nicht unumstritten. Der frühere Vizepräsident mit Spitznamen «das Krokodil» hält sich nach eigenen Angaben wegen Sicherheitsbedenken im Ausland auf.