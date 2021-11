Südafrikanische Wissenschaftler hatten zuvor mitgeteilt, die neue Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 weise eine «sehr hohe Anzahl von Mutationen auf» und gebe «Anlass zur Sorge». Südafrikas Gesundheitsminister Joe Phaahla bezeichnete die Variante als «ernsthaft besorgniserregend» und als Ursache für einen «exponentiellen» Anstieg der gemeldeten Fälle in seinem Land.



Das südafrikanische Institut für ansteckende Krankheiten NICD teilte am Donnerstag mit, es seien in Südafrika bislang 22 Fälle der neuen Variante B.1.1.529 nachgewiesen worden. Mit mehr Fällen sei im Zuge der laufenden Genomanalysen zu rechnen. Die Variante war nach Angaben der Wissenschaftler bislang in Botswana, Hongkong und Belgien bei Reisenden entdeckt worden.