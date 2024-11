So steht es aktuell in den USA – der Überblick

Es ist angesichts des wohl sehr knappen Rennens alles andere als sicher, dass am 5. November beziehungsweise nach Schweizer Zeit am Morgen des 6. Novembers schon klar ist, wer die Wahlen in den USA gewonnen hat. US-Medien werden zunächst basierend auf Nachwahlbefragungen oder eigenen Berechnungen den Sieger oder die Siegerin verkünden. SRF bezieht sich primär auf die Angaben des renommierten Senders CNN. Das definitive Schlussresultat wird erst feststehen, wenn alle Stimmen in den Bundesstaaten ausgezählt sind. Dies kann sich über mehrere Tage hinziehen. Bereits jetzt gibt es allerdings diverse Umfragen, die gewisse Tendenzen aufzeigen.

Die nationalen Umfragen

Das Rennen um das Weisse Haus erfuhr im Sommer mit dem spektakulären Rückzug des demokratischen Kandidaten Joe Biden eine entscheidende Wende. Lag der amtierende Präsident bis dahin in den Umfragen noch zurück, überholte seine designierte Nachfolgerin Kamala Harris ab August ihren Kontrahenten, Donald Trump, in den Umfragen. In den letzten Wochen und Tagen ist dieser Vorsprung wieder geschrumpft.

Das Rennen in den Swing States

In 43 von 50 Staaten scheint das Rennen bereit entschieden: Sie weisen laut Umfragen klare Mehrheiten für Harris beziehungsweise Trump auf. Der Wahlausgang in sieben Bundesstaaten dürfte somit über die Wahl entscheiden. Während es in den nationalen Umfragen zu – wenn auch geringen – Schwankungen gekommen ist, zeigen sich die Umfragewerte in den Swing States erstaunlich stabil.

Der Senat

In den USA wird nicht nur der künftige Präsident oder die künftige Präsidentin gewählt. Auch die Mehrheiten im Kongress könnten sich ändern. Der Senat wird tranchenweise gewählt: alle zwei Jahre etwa ein Drittel der 100 Sitze. In der kleinen Kammer des US-Parlaments – das Pendant zum Schweizer Ständerat – verfügen die Demokraten derzeit über eine Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen. Diese wackelt aber gehörig, denn dieses Jahr werden besonders viele Sitze in Bundesstaaten vergeben, die vor vier Jahren für Donald Trump gestimmt haben. Sieben Rennen gelten als umkämpft. Bei Stimmgleichheit im Senat gibt die Stimme des oder der Vizepräsidentin den Ausschlag.

Das Repräsentantenhaus

Die 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden nur für zwei Jahre bestimmt, sie werden komplett neu gewählt. Derzeit verfügen die Republikaner über 220 und die Demokraten über 213 Sitze. Insgesamt ist nur ein kleiner Teil der 435 Sitze umkämpft. Im Mittelpunkt stehen – anders als bei der Präsidentschaftswahl – die beiden bevölkerungsreichen Staaten Kalifornien und New York.

