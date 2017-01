Bergungsaktion in den Abruzzen 2:50 min, aus 10vor10 vom 20.1.2017

Das Wichtigste in Kürze

Aus dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Mittelitalien sind vier weitere Menschen geborgen worden. Insgesamt haben damit mindestens elf Menschen das Unglück überlebt.

Die Helfer bargen allerdings auch zwei weitere Leichen aus den Trümmern des Gebäudes.

Die Einsatzkräfte konnten am Samstagmorgen zwei Frauen und zwei Männer aus den Trümmern befreien. Sie gehörten zu einer Gruppe von fünf Verschütteten, die bereits am Freitag geortet, aber noch nicht befreit werden konnten. Nach italienischen Medienberichten überlebten damit elf Menschen das Unglück – neun wurden aus den Trümmern geborgen, zwei waren nicht verschüttet worden.

Die Retter bargen allerdings auch zwei weitere Todesopfer aus dem Vier-Sterne-Hotel – die Zahl der Menschen, die die gewaltige Lawine nicht überlebten, stieg damit auf vier.

Noch immer rund 20 Vermisste

Helfer retten Bub aus Lawine

Und: Noch immer werden rund 20 Menschen vermisst. Die Retter – am Freitag waren es 135 – arbeiten unermüdlich unter riskanten Bedingungen zwischen Massen an Schnee und Trümmern. Auch in der Nacht machten sie keine Pause – angesichts der vielen Stunden, die seit dem Unglück am Mittwoch vergangen sind, ist keine Zeit zu verlieren.

Zu den Geretteten zählt auch eine junge Frau, die im Kanton St. Gallen geboren ist und längere Zeit in Rapperswil lebte, bevor sie mit ihrer Familie nach Italien zog. Zunächst hiess es, bei ihr handle es sich um eine Schweizerin – tatsächlich hat sie die Schweizer Staatsbürgerschaft aber nicht.

Lawine riss Teile des Hotels mit sich

Die Lawine war am Mittwoch nach einer Erdbebenserie abgegangen, die die Region im Schneechaos traf. Die gewaltige Lawine hatte das Hotel komplett verschüttet und Teile davon mitgerissen. Trümmer und Möbel wurden in bis zu 400 Metern Entfernung vom Hotel gefunden. Bilder aus dem Inneren des Hotels zeigen, dass die Schneemassen das Gebäude wie eine Mauer umschliessen.

Nach Aussage des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude. Es war vermutet worden, dass die Lawine von den Erdstössen ausgelöst wurde, eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber bislang nicht.

Vieles deutet daraufhin, dass die Katastrophe im Hotel am Ende einer fatalen Verkettung von Umständen steht. Die Gäste hatten offenbar nach den vier schweren Erdbeben am Mittwoch abreisen wollen und bereits ausgecheckt. Weil es in der Gegend aber seit Tagen geschneit hatte und der Schnee zum Teil meterhoch lag, kam kein Fahrzeug durch, um sie mitzunehmen. Die letzten Kilometer des Zufahrtsweges waren dicht.

Eine Serie von Beben, die noch nicht beendet sein muss

Mittelitalien wird seit August immer wieder von starken Erdbeben heimgesucht. Das verheerende Beben vom 24. August 2016, bei dem um die Stadt Amatrice rund 300 Menschen ums Leben kamen, Erdstösse vom 26. und 30. Oktober sowie die Beben vom Mittwoch hängen alle zusammen: Eine italienische Experten-Kommission ordnet sie einer einzigen seismischen Sequenz zu, wie der Zivilschutz mitteilte.

Die Sequenz könnte weitergehen. «Bis heute gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die seismische Sequenz erschöpft hat», hiess es. Doch wann, mit welcher Stärke und ob tatsächlich weitere Beben kommen, vermag niemand zu sagen.

Auch andernorts ist die Not gross

Auch andernorts in Mittelitalien ist die Not weiterhin gross: Wegen des vielen Schnees sind Tausende Haushalte seit Tagen ohne Strom, einige Orte sind von der Aussenwelt abgeschnitten. Allein am Freitag brachten Einsatzkräfte 120 Menschen in Sicherheit, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.