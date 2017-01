Erdbebenserie fordert mehrere Todesopfer 3:39 min, aus Tagesschau am Mittag vom 19.1.2017

Das Wichtigste in Kürze

Nach einer Erdbebenserie am Mittwoch in den italienischen Abruzzen hat sich im Gran-Sasso-Massiv eine Lawine gelöst.

In der Gemeinde Farindola wurde das Hotel «Rigopiano» verschüttet.

Im Hotel des Skigebiets befinden sich 22 Gäste, darunter mindestens zwei Kinder, sowie fünf Angestellte.

Das Hotel gleicht einem Trümmerhaufen – die Rettungskräfte gehen von mehreren Todesopfern aus.

In den italienischen Abruzzen hat am Mittwoch eine Serie von Erdbeben – alle der Stärke 5 – eine Lawine im Gran-Sasso-Massiv ausgelöst. Diese hat in der Gemeinde Farindola das Hotel «Rigopiano» verschüttet.

Im Hotel befinden sich 27 Personen; 22 Gäste – darunter mindestens zwei kleine Kinder – sowie fünf Angestellte.

«Wir können nicht mehr viel tun»

Rettungskräfte, die bis zum Hotel vordringen konnten, fanden nur noch die Trümmer des einst vierstöckigen Gebäudes vor. «Wir können nicht mehr viel tun», sagte ein Mitarbeiter der Bergwacht. «Es ist mehr ein Haufen Schutt als ein Hotel.» Unter den Trümmern seien keine Stimmen zu hören. «Wir rufen aber niemand antwortet», sagte einer von ihnen bereits am Vormittag. Die Rettungskräfte gehen von vielen Toten aus.

Die Bergrettung hat am Vormittag die Leiche eines Mannes geborgen. Zuvor wurden zwei Menschen gerettet, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Freien aufgehalten haben sollen. Beide sollen unterkühlt sein.

Erste Bilder aus dem inneren des Hotels zeigen, dass der Schnee das Gebäude wie eine Mauer umschliesst. Das italienische Rote Kreuz hat das Bild auf Twitter veröffentlicht.

Das Hotel liegt auf rund 1200 Metern Höhe. Laut Medienberichten ist durch die Wucht der Lawine ein Teil des Gebäudes eingestürzt. Die Trümmer seien rund zehn Meter den Berg heruntergedrückt worden. Auch die noch stehengebliebenen Überreste des Hotels drohen offenbar einzustürzen.

Neuschnee behindert Rettungsarbeiten

Die Rettungsarbeiten werden durch die heftigen Schneefälle der vergangenen Tage behindert. In der Gegend liegt bis zu fünf Meter Neuschnee. Mehrere Strassen sind nicht passierbar.

Die Bergrettung hatte das Hotel erst nach einem stundenlangen Weg auf Skiern erreicht. Die Feuerwehr war mit einem Helikopter und einem Kettenfahrzeug zum Hotel vorgedrungen. Ihre Arbeit wird weiter durch einen Schneesturm und anhaltende Lawinengefahr erschwert.

Andere Rettungskräfte stecken derzeit aber noch im Schnee fest. Etwa Krankenwagen kamen am Vormittag etwa neun Kilometer vor dem Hotel nicht weiter.

Die beiden Personen, die im Freien gerettet wurden, hatten per SMS um Hilfe gebeten. «Rettet uns, wir erfrieren!», hatte ein Überlebender geschrieben.

Einer der beiden ist ein 38-jähriger Mann, der zum Unglückszeitpunkt zu seinem Auto gegangen war. Das rettete ihm das Leben. Seine Frau und sein Kind sind jedoch im Hotel.

Unterdessen werden in der Ortschaft Penne am Fusse des Gran Sasso-Massivs die Angehörigen der verschütteten Hotelgäste erwartet.

Schwere Beben bereits im August und Oktober

Gran Sasso (Grosser Fels) ist ein Gebirgsmassiv in den Abruzzen. Der höchste Gipfel ist der Corno Grande mit 2912 Metern. An seiner Nordseite befindet sich der südlichste Gletscher Europas, der Calderone-Gletscher. Der Gran Sasso ist für Wintersportler eine beliebte Destination.

Die Gemeinde Faindola liegt gut zwei Fahrstunden von Amatrice entfernt. Dort starben bei einem Beben im August fast 300 Menschen. Auch im Oktober bebte die Erde in der Region mehrmals.

Kein Strom im Erdbebengebiet

Auch weitere Personen in der Gegend könnten in Gefahr sein. SRF-Korrespondent Franco Battel in Rom sagte, an vielen Orten sei wegen des Bebens und der Schneelast die Elektrizitätsinfrastruktur zusammengebrochen. «Das ist insofern tragisch, als dass viele Menschen mit Strom heizen und via Handy kommunizieren. Können sie ihr Handy nicht aufladen, sind nicht nur örtlich sondern auch von der Kommunikation abgeschnitten.»