Papst Franziskus hat am Nachmittag im Spital «zwei Episoden akuten Atemversagens» erlitten. Dies teilte der Vatikan am Abend mit.

Wie bereits am Freitag hätten sich die Muskeln der Atemwege des 88-Jährigen verkrampft, hiess es weiter.

Papst Franziskus sei aber zu jeder Zeit wach gewesen.

Es seien zwei Lungenspiegelungen durchgeführt worden, «bei denen reichlich Sekret abgesaugt werden musste», informierte der Vatikan in seinem Bulletin, das jeden Abend veröffentlicht wird.

Zudem sei Franziskus wieder mechanisch beatmet worden. Von künstlicher Beatmung war in dem Bulletin nicht die Rede.

Zurückhaltung bei Prognose

Mit einer Prognose über den weiteren Verlauf hielten sich die Ärzte zurück. Zugleich wurde aber betont: «Der Heilige Vater blieb zu jeder Zeit wach, orientiert und kooperativ.»

Mehrfach hatte der Vatikan betont, dass der Papst auch im Spital seiner Arbeit nachgehe. Am Montagabend wurde nicht erwähnt, dass er arbeiten konnte.

Legende: Die Sorge um Papst Franziskus ist gross. Erneut litt er im Spital unter Atemnot. Keystone/GREGORIO BORGIA

Das Oberhaupt von weltweit 1.4 Milliarden Katholiken wird seit Mitte Februar im Gemelli-Spital von Rom behandelt. Er leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung durch verschiedene Erreger, was in so hohem Alter nach Einschätzung von Medizinern sehr kritisch ist.

Weltweit grosse Anteilnahme

Am Wochenende hatte sich sein Zustand stabilisiert, er bewegte sich mit Hilfe in einem kleinen Radius in dem extra eingerichteten Appartement im Spital. Auch empfing er Besuch.

Die Anteilnahme unter Gläubigen weltweit ist gross. Seit einer Woche versammeln sich jeden Abend zahlreiche Menschen auf dem Petersplatz, um den Rosenkranz Franziskus zu beten. Der Andacht steht jeden Abend ein anderer hochrangiger Kirchenmann vor.