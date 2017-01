US-Präsident Donald Trump unterzeichnet einen entsprechenden Erlass und erfüllt ein Wahlkampfversprechen.

Trump signiert Erlass zum Ausstieg aus TPP-Abkommen (unkomm.) 0:38 min, vom 23.1.2017

Die USA machen den angekündigten Rückzug aus dem Trans-Pazifischen Handelsabkommen (TPP) wahr. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete eine Executive Order (präsidialen Erlass) zur Aufkündigung des Abkommens.

Trump hatte bereits Ende November nach seiner Wahl angekündigt, dass er am ersten Tag seiner Präsidentschaft TPP kündigen werde. Sie schädige Produzenten und Arbeiter in den USA. An die Stelle von TPP sollten nach Ansicht von Trump bilaterale Handelsabkommen treten. Mit welchen Ländern, sagte er damals nicht.

Herzstück der Präsidentschaft Obama

Zusatzinhalt überspringen Executive Orders Eine Executive Order ist ein Dekret, erlassen durch den US-Präsidenten. Es gibt ihm die Möglichkeit, ohne Zustimmung des Kongresses Erlasse mit Gesetzeskraft festzuschreiben.

Das American Presidency Project der Universität Kalifornien führt Buch über alle von US-Präsidenten bislang erlassenen Dekrete.

Die TPP war unter dem früheren Präsidenten Barack Obama ausgehandelt worden, ist aber vom US-Kongress noch nicht ratifiziert. Die Kündigung hätte darum keine unmittelbaren Auswirkungen.

Der Vertragsabschluss war ein zentrales Element der politischen Agenda von Obama. Er wollte damit die wirtschaftlichen Verbindungen der USA zu Asien stärken. Bereits die Ankündigung hatte bei den US-Handelspartnern in Asien für Irritationen gesorgt.

Trans-Pazifische Partnerschaft

Die Trans-Pazifische Partnerschaft (TPP) ist ein geplantes Handelsabkommen zwischen den USA, Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Der vollständige englische Text wurde nach siebenjährigen Verhandlungen am 5. November 2015 veröffentlicht. Anfang Februar 2016 wurde das Abkommen durch Vertreter aus allen zwölf Ländern unterzeichnet. Die Ratifikation steht noch aus.