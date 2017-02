Am vierten Tag in Folge haben in Rumänien Zehntausende gegen die sozialliberale Regierung demonstriert. Auslöser der Proteste ist die Eilverordnung, die die Justiz bei der Verfolgung von Korruption einschränkt. Die Regierung steht zusätzlich unter Druck durch eine dritte Verfassungsklage und Kritik aus dem eigenen Lager. Am Freitag reichte nämlich Victor Ciorbea, der Ombudsmann für Bürgerrechte, Klage beim Verfassungsgericht ein. Er wechselte somit das Lager, stand er doch bisher der Regierung nahe.



Die umstrittene Verordnung sieht vor, dass Amtsmissbrauch nur noch dann strafrechtlich verfolgt wird, wenn die Schadenssumme mindestens 200'000 Lei (gut 48'000 Franken) beträgt.