Die USA haben alle Botschaftsangestellten in der sudanesischen Hauptstadt Khartum in Sicherheit gebracht und die Botschaft ebenda geschlossen.

Es seien etwa hundert Personen ausgeflogen worden. Unter ihnen sei auch eine kleine Zahl von Diplomaten anderer Staaten, teilte ein Sprecher des US-Militärs mit, ohne genauere Angaben zu machen.

Eine Evakuierung französischer Botschafter und Diplomaten ist in Gang, wie das Aussenministerium mitteilt.

Auch Schweizer Staatsangehörige warten darauf, aus Sudan gebracht zu werden.

Alle US-Diplomaten und ihre Angehörigen seien erfolgreich in Sicherheit gebracht worden, teilten das Weisse Haus und das US-Aussenministerium in der Nacht auf Sonntag mit.

US-Präsident Joe Biden rief die kriegführenden Parteien zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand auf. Er forderte sie ausserdem auf, humanitäre Hilfe nicht zu behindern und den Willen des sudanesischen Volkes zu respektieren.

USA retten nur Diplomaten und Botschafter Box aufklappen Box zuklappen Die US-Regierung hatte vorab sehr deutlich gemacht, dass US-Amerikaner, die sich nicht als Diplomaten oder Botschaftspersonal im Sudan aufhielten, nicht damit rechnen könnten, aus dem Land geholt zu werden. Bereits seit längerer Zeit sei US-Bürgern dringend davon abgeraten worden, in den Sudan zu reisen, hiess es zur Begründung. Zuletzt war in US-Medien die Rede davon gewesen, dass sich noch mehrere tausend US-Amerikaner im Sudan aufhalten könnten. Offizielle Angaben dazu gab es nicht.

Wie das Aussenministerium in Paris am Sonntag bekanntgab, hat auch Frankreich eine «schnelle Evakuierungsoperation» seiner Staatsangehörigen und seines diplomatischen Personals aus dem Sudan eingeleitet. Auch europäischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen aus «verbündeten Partnerländern» würde geholfen, so das Ministerium, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

General Al-Burhan hat die Evakuationen erlaubt

Seit Tagen hatte sich das US-Militär mit anderen westlichen Staaten auf die Evakuierung eigener Staatsbürger vorbereitet. Zusätzliche Streitkräfte wurden dafür in Nachbarländer des Sudans verlegt.

Schwere Gefechte in und um den umkämpften Flughafen von Khartum hatten bislang verhindert, das Ausländer per Flugzeug aus dem Land gebracht werden konnten. Am Samstag stimmte General Al-Burhan der Evakuierung von Diplomaten und anderen Bürgern zu.

Ausländische Diplomaten bemühten sich immer wieder um eine stabile Feuerpause für die Evakuierung. Am Mittwoch wurde ein erster Versuch abgebrochen, Deutsche mit Maschinen der Luftwaffe ausser Landes zu bringen, weil die Sicherheitslage in der umkämpften Hauptstadt als zu gefährlich für einen solchen Einsatz eingeschätzt wurde.

Schweizer Bürger warten auf Heimführung

Auch Schweizer Staats-angehörige warten darauf, aus Sudan gebracht zu werden. Derzeit sind sieben Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten im Sudan stationiert.

Hinzu kommen fünf Begleitpersonen und zwei Schweizer Staatsangehörige, die vom Verteidigungsdepartement entsandt wurden und in Khartum für eine UNO-Mission arbeiten. Ausserdem beschäftigt die Schweizer Botschaft rund 50 Einheimische, davon 30 Wachleute.

Armee kämpft gegen Paramilitärs

Vor rund einer Woche waren im Sudan Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Beide hatten das Land mit rund 46 Millionen Einwohner seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021 geführt.

Nun kämpft De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte Daglos Gruppe der Armee unterstellt und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen.

Die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Gruppe gehen laut Nachrichtenangenturen weiter.