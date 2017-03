Das Wichtigste in Kürze

In den Niederlanden gewinnt Premierminister Marc Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VDD) die Wahlen.

Rutte holt 33 der 150 Sitze . Danach folgen mit einem grösseren Abstand Wilders Partei für die Freiheit sowie die Christdemokraten.

Danach folgen Die Wahlbeteiligung war hoch: Laut dem Umfrageinstitut Ipsos gaben 82 Prozent der 13 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das ist so viel wie seit Jahren nicht mehr.

Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden hat der Rechtspopulist Geert Wilders seine Niederlage eingestanden. «Wir gehören zu den Gewinnern der Wahl, aber ich wäre natürlich gern die grösste Partei geworden», sagte Wilders am Donnerstag in Den Haag.

Wilders gratulierte Ministerpräsident Mark Rutte. Er betonte aber zugleich: «Wir haben ein Viertel Sitze dazugewonnen. Hier steht jemand, der sich freut über den Sieg.»

Nach dem vorläufigen Endergebnis ist Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) zweitstärkste Kraft hinter Ruttes Rechtsliberalen und den Christdemokraten.

Ruttes rechtsliberale Partei verlor zwar rund ein Viertel seiner Sitze, wird aber stärkste Kraft im Parlament bleiben.

Schwierige Regierungsbildung

Seine bisherige Koalition mit der Partei der Arbeit kann der seit 2010 amtierende Premier allerdings nicht fortsetzen. Der Bündnispartner, die Sozialdemokraten, wurde massiv abgestraft und erlitt eine in der niederländischen Parlamentsgeschichte beispiellose Niederlage.

Die früheren Wähler waren offensichtlich überhaupt nicht damit einverstanden, dass die Partei der Arbeit (PvdA) den Spar- und Reformkurs der Rutte-Regierung mitgetragen hatte. Zudem hatten abtrünnige PvdA-Leute eine eigene Migrantenpartei mit dem Namen Denk gegründet, die nun mit drei Sitzen ins Parlament einzieht. Auch Ruttes Partei verlor acht Sitze.

Gesundheitsministerin Edith Schippers, eine Parteifreundin und Vertraute von Rutte, soll in den kommenden Tagen Möglichkeiten für eine neue Regierung ausloten. Schippers spricht zunächst mit allen Fraktionsvorsitzenden, um die Bereitschaft für eine Regierungsbeteiligung zu prüfen. Danach schickt sie einen Bericht an das Parlament. Der ganze Prozess kann sich über Monate hinziehen.

Einschätzung von Sebastian Ramspeck, Brüssel-Korrespondent «Wenn sich die Prognosen bewahrheiten, dann ist Wilders abgeschrieben, zumal er 2010 ein viel besseres Resultat als jetzt erzielte – und das, trotz der grossen Aufmerksamkeit und dem Medienrummel. Wilders wird jedoch nicht aus der Politik verschwinden. Er gehört zu den bestbeschützten Politikern Europas. Er lebt beinahe in einer Parallelwelt – wechselt seinen Wohnort ständig. Er war sein Leben lang Politiker und hat sich dem Kampf gegen den Islam verschrieben. Sein Ziel ist es, den Kampf weiterzuführen – und die niederländische Politik dient ihm hierfür als Vehikel.»