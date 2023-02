Russland will Nord Stream untersuchen

Die Pipeline Nord Stream, die Erdgas von Russland nach Deutschland bringt – machte letzten Herbst durch Lecks von sich reden.

Die EU und die Nato gingen von Sabotage aus. Die Rede war von bewusst ausgelösten Explosionen.

Nun fordert Russland vom UNO-Sicherheitsrat, dass der Vorfall unabhängig untersucht wird.

03:17 Video Archiv: Lecks in Nordstream 1 und 2 vermutlich Sabotage Aus 10 vor 10 vom 28.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 17 Sekunden.

Das Land übergab dem Rat einen Resolutionsentwurf, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Darin ist von Sabotage die Rede. Die Schuldigen müssten ermittelt werden. Die Pipeline war im September zerstört worden.

Seymour Hersh beschuldigte die USA Box aufklappen Box zuklappen Kürzlich hat Russland die USA beschuldigt, hinter den Nordstream- Explosionen zu stecken. Auslöser dafür war der Blog des US-Journalisten Seymour Hersh. Sein Beitrag wird als Beleg dafür herangezogen, dass US-Spezialtaucher Sprengsätze bei einer Nato-Übung im Juni an den Leitungen in der Ostsee angebracht hätten. Beweise hat Hersh dafür keine.

Schweden und Dänemark sagen, dass die Explosionen in ihren Gewässern bewusst ausgelöst worden waren. Sie liessen aber offen, wer dahinter stehen soll. Russland hat wiederholt den Westen verantwortlich gemacht. Die russische Führung steht allerdings selbst im Verdacht, für die Sprengung verantwortlich zu sein, hatte aber von Anfang an die These vertreten, die Vereinigten Staaten steckten dahinter.