Nachdem in Beirut der zweithöchste Hamas-Anführer getötet wurde, kündigt die Hisbollah-Miliz Vergeltung an. Verantwortlich für den Raketenangriff auf Saleh al-Aruri war mutmasslich die israelische Armee. Lea Frehse, Nahost-Korrespondentin für «Die Zeit», über die Hintergründe und wie es jetzt weitergehen könnte.

Lea Frehse Journalistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Journalistin Lea Frehse ist Nahost-Korrespondentin der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» mit Dienstort Beirut. Derzeit beobachtet sie die Lage in der Krisenregion von Deutschland aus.

SRF News: Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass die Hisbollah-Miliz ihre angedrohte Vergeltung wahr macht?

Lea Frehse: Der Hamas-Anführer wurde in Beirut mitten in dem Quartier getötet, in dem die Hisbollah ihr Hauptquartier hat. Deshalb trifft der Anschlag die schiitische Extremisten-Organisation mitten im Herz.

Mit einem solchen Angriff musste die Hamas nach dem 7. Oktober rechnen.

Allerdings kommt der Angriff auf den Hamas-Anführer nicht überraschend, damit musste man nach dem 7. Oktober – dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel – rechnen. Bislang hat die Hisbollah, wohl aufgrund strategischer Überlegungen, den Konflikt mit Israel nicht eskaliert. Und die Tötung al-Aruris dürfte kaum eine sofortige Abkehr dieser Entscheidung herbeiführen.

Mit Spannung erwartete Rede Nasrallahs Box aufklappen Box zuklappen Legende: Reuters/Alaa al-Marjani Für heute Mittwochabend ist seit längerem eine Rede von Hassan Nasrallah, dem Chef der Hisbollah, angekündigt. Bislang betonte er stets, man wolle den Konflikt mit Israel jetzt nicht eskalieren. Wird Nasrallah seine Haltung heute ändern? «Ich glaube grundsätzlich nicht, dass man in einer solchen Rede die nächsten grossen militärischen Schritte ankündigen würde», sagt dazu «Die Zeit»-Korrespondentin Lea Frehse. Doch Nasrallahs Wortwahl und seine Äusserungen zur Strategie würden sehr wohl Hinweise darauf geben, wie es aus Sicht der Hisbollah weitergehen könnte. Frehse schätzt die Gefahr einer Eskalation und eines Flächenbrands in Nahost nach wie vor auf etwa 50 Prozent.

Was ist der Hintergrund dieser strategischen Entscheidung der Hisbollah, nach dem 7. Oktober den Konflikt mit Israel nicht zu eskalieren?

Die Hisbollah hat langfristige Ziele. Dazu gehört sicher eine Schwächung Israels. Das muss aus ihrer Sicht aber nicht sofort und militärisch sein. Israel ist militärisch wohl überlegen und kann in sehr kurzer Zeit sehr viel Zerstörung anrichten, wie man im Gazastreifen sehen kann. Deshalb will sich die Hisbollah nicht einfach in eine militärische Konfrontation begeben, sondern eine Abnutzung anderer Art bewirken – unter anderem auch in einer gesellschaftlichen Schwächung Israels.

Wie bedeutend war der getötete Hamas-Mann al-Aruri für die Hisbollah?

Al-Aruri war ein wichtiger Verbindungsmann zur Hisbollah, aber kein Mann der Schiiten-Miliz, sondern eben einer der Hamas. Beide Milizen sehen sich als enge Verbündete, mit Iran als Schutzmacht, haben aber eigene Ziele und in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durchaus auch mal grundlegende Differenzen. So dürfte die Hamas den Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober etwa in Alleinregie durchgeführt haben, obschon es im Vorfeld Treffen zwischen Hamas- und Hisbollah-Führern gab.

Hinter dem Anschlag auf al-Aruri steht mutmasslich die israelische Armee. Wieso hat sie gerade ihn ins Visier genommen?

Al-Aruri war eine zentrale Figur in der Hamas und Israel hätte ihn wohl schon lange töten können, denn es ist normalerweise sehr gut über die Aufenthaltsorte der Milizenführer informiert. Wichtiger ist im vorliegenden Fall wohl das Timing: In den letzten Wochen ist immer deutlicher geworden, dass Israel im Gazastreifen keinen so schnellen und deutlichen Erfolg gegen die Hamas erzielen kann, wie gehofft – auch wenn die Zerstörung dort immens ist. Deshalb ist die Tötung eines so hohen Hamas-Funktionärs jetzt symbolisch ein sehr wichtiges Zeichen – sowohl gegenüber der eigenen Bevölkerung in Israel als auch gegen aussen.

Das Gespräch führte Romana Kayser.