Ein Mann ist mit einem Auto ins chinesische Konsulat in San Francisco gefahren.

Nach der Kontaktaufnahme der Polizei kam es zu Schüssen, an denen der Fahrer erlegen ist.

Am Montagabend Ortszeit krachte im kalifornischen San Francisco ein Auto in die Lobby des chinesischen Konsulats. Dies führte zu einem Grossaufgebot von Feuerwehr und Polizei. Angaben der Polizei zufolge versuchte sie mit dem Fahrer Kontakt aufzunehmen, nachdem sie das Konsulat betreten hatte. Daraufhin sei es im Gebäude zu Schüssen gekommen, an denen der Fahrer im Spital schliesslich erlegen sei.

Die Hintergründe sowie die Identität des Fahrers sind derzeit noch unklar. Rund um das Gebäude herrscht ein grosses Polizeiaufkommen.

Das chinesische Konsulat verurteilte die «gewalttätige Attacke» in einem eigenen Statement. Darin steht, das gewaltsame Fahren in die Lobby hätte eine reelle Gefahr für die Sicherheit der Mitarbeitenden und der anderen anwesenden Personen dargestellt. Im Gebäude sei zudem schwerer Schaden entstanden.