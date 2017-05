Muriel Asseburg, Nahost-Spezialistin

Die internationale Isolierung soll damit überwunden werden. Die Hamas will sich insbesondere gegenüber den Staaten in der Region neu positionieren, vor allem gegenüber Ägypten, der Lebensader der Hamas. Auffällig ist, dass die Hamas deutlich zwischen Israel und Juden unterscheidet. Sie will – und das ist vor allem ein Zeichen an die Internationale Gemeinschaft – nicht als antisemitisch verstanden werden. Die Hamas will zeigen, dass sie nicht ein Problem mit dem Judentum hat, sondern mit dem Zionismus.