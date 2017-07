Die saudische Polizei hat nach Medienberichten eine Frau festgenommen, weil sie sich in einem wenige Sekunden langen Internetvideo in einem Minirock gezeigt haben soll.

Das Video, das sich rasant verbreitete, hatte für heftige Reaktionen gesorgt – zustimmende wie ablehnende.

Für Frauen gelten in Saudi-Arabien strenge Kleidungsvorschriften. Lange Gewänder sind Pflicht. Nackte Schultern, Arme oder Beine sind in der Öffentlichkeit verboten.

«Die Polizei in Riad hat eine Frau aufgegriffen, die in Uschaiger in freizügiger Kleidung aufgetaucht ist. Sie wurde der Staatsanwaltschaft überwiesen», berichtete das staatliche Fernsehen.

Was mit der Frau geschieht, ist unklar. Der Tweet des Staatsfernsehens endete mit dem Hashtag «Prozess für Model Khulood» und verwies damit auf den Namen des Snapchat-Profils, auf dem das Video Berichten zufolge zuerst hochgeladen wurde.

Das Video hatte zu heftigen Reaktionen geführt. Auf Twitter hiess es etwa, wer die Regeln des Königreiches nicht respektiere, verdiene nicht, dort zu leben. In einem anderen Kommentar wurde der Frau unterstellt, sie habe bewusst provoziert und müsse dafür bestraft werden.